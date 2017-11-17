Нестеров: ЦСКА не разделяет соперников на лидеров и аутсайдеров

«Выполнили установку на игру и одержали важную победу в тяжелом матче. Сегодня мы проявили характер, играли с высокой самоотдачей. Всегда приятно обыгрывать лидеров, но ЦСКА не разделяет соперников на лидеров и аутсайдеров в КХЛ. Мы не смотрим в турнирную таблицу и к матчам со всеми командами готовимся одинаково», — сказал хоккеист.