Нестеров: ЦСКА не разделяет соперников на лидеров и аутсайдеров

В пятницу ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Выполнили установку на игру и одержали важную победу в тяжелом матче. Сегодня мы проявили характер, играли с высокой самоотдачей. Всегда приятно обыгрывать лидеров, но ЦСКА не разделяет соперников на лидеров и аутсайдеров в КХЛ. Мы не смотрим в турнирную таблицу и к матчам со всеми командами готовимся одинаково», — сказал хоккеист.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, «Ак Барс» идет первым на Востоке. В следующем матче ЦСКА 19 ноября примет нижнекамский «Нефтехимик».