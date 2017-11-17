Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
«Витязь» по буллитам проиграл «Нефтехимику», потерпев четвертое поражение подряд
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
Встреча, которая прошла в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Нефтехимика». У хозяев отличился Александр Никулин (31-я минута), у гостей — Эмиль Галимов (27), который также реализовал победный буллит.
В следующем матче «Витязь», потерпевший четвертое поражение подряд, 21 ноября встретится в Братиславе со «Слованом», а «Нефтехимик» 19 ноября сыграет на выезде с московским ЦСКА.
|Витязь
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1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
|Нефтехимик
|Валерий Белов
|Андрей Назаров
|Томи Кархунен
|Илья Ежов
|1-й период
|02:10
|Иван Яценко
|Павел Здунов
|19:42
|2-й период
|Богдан Якимов
|23:33
|Эмиль Галимов (Д. Секстон, Р. Ганзл)
|26:32
|30:11
|Александр Никулин (А. Макеев)
|3-й период
|Дамир Шарипзянов
|41:22
|Илья Ежов
|44:45
|Овертайм
|Дэн Секстон
|60:18
|Э. Галимов
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)