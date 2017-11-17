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17 ноября, источник: Р-Спорт

«Витязь» по буллитам проиграл «Нефтехимику», потерпев четвертое поражение подряд

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» в серии буллитов нанесли поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «Нефтехимика». У хозяев отличился Александр Никулин (31-я минута), у гостей — Эмиль Галимов (27), который также реализовал победный буллит.

В следующем матче «Витязь», потерпевший четвертое поражение подряд, 21 ноября встретится в Братиславе со «Слованом», а «Нефтехимик» 19 ноября сыграет на выезде с московским ЦСКА.

Витязь 1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Нефтехимик
17.11.2017, 19:30 Зрители: 2225 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Назаров
Вратари
Томи Кархунен Илья Ежов
1-й период
02:10 Иван Яценко
Павел Здунов 19:42
2-й период
Богдан Якимов 23:33
Эмиль Галимов (Д. Секстон, Р. Ганзл) 26:32
30:11 Александр Никулин (А. Макеев)
3-й период
Дамир Шарипзянов 41:22
Илья Ежов 44:45
Овертайм
Дэн Секстон 60:18
Серия буллитов - победный бросок
Э. Галимов
Статистика
2 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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