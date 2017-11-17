Билялетдинов: Непредвиденные удаления стали причиной поражения «Ак Барса» от ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня у нас была хорошая самоотдача, но, к сожалению, непредвиденные удаления стали причиной поражения и сыграли свою роль в матче с ЦСКА. Будем разбирать ошибки и готовиться дальше», — сказал Билялетдинов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин был удовлетворен уровнем игры команды в защите. «Получилась хорошая и интересная игра. Доволен ребятами, потому что очень хорошо отработали в защите. Могу отметить и отличную дисциплину, готовимся к следующей игре», — сказал Никитин.