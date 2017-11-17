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Йокерит2
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ВитязьБ1
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00:20 (мск), источник: ТАСС

Билялетдинов: Непредвиденные удаления стали причиной поражения «Ак Барса» от ЦСКА

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Непредвиденные удаления хоккеистов «Ак Барса» стали одной из причин поражения от московского ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня у нас была хорошая самоотдача, но, к сожалению, непредвиденные удаления стали причиной поражения и сыграли свою роль в матче с ЦСКА. Будем разбирать ошибки и готовиться дальше», — сказал Билялетдинов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин был удовлетворен уровнем игры команды в защите. «Получилась хорошая и интересная игра. Доволен ребятами, потому что очень хорошо отработали в защите. Могу отметить и отличную дисциплину, готовимся к следующей игре», — сказал Никитин.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав 67 очков в 30 матчах, «Ак Барс» на Востоке с 59 очками после 31 игры идет первым.

ЦСКА 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Ак Барс
17.11.2017, 19:30 Зрители: 5407 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Сорокин Эмиль Гарипов
1-й период
01:07 Никита Нестеров (К. Капризов)
01:56
Александр Свитов 04:39
Александр Свитов 04:39
08:37 Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
Василий Токранов 11:38
19:42 Артем Сергеев
2-й период
25:12 Богдан Киселевич
Денис Голубев 32:04
Дамир Мусин 35:06
Атте Охтамаа 37:29
3-й период
Андрей Марков 46:02
Андрей Марков 46:02
49:05 Кирилл Петров (А. Попов, В. Ничушкин)
53:27 Михаил Пашнин
56:25 Кирилл Капризов
Статистика
10 Штрафное время 24
7 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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