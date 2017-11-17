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22:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лидеры «Ак Барса» отравились в Подольске, шведский форвард спал в раздевалке

Первая команда «Востока» после этого ничего не смогла противопоставить ЦСКА.

ТКАЧЕВ ПРОСТУДИЛСЯ, НО ПОПРАВИТСЯ К «ЗЕЛЕНОМУ ДЕРБИ»

Утром в столице прошло правление КХЛ, на котором присутствовал директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов. После формальных вопросов о совещании (ответы на них мы уже знали), мы стали спрашивать о команде. Он был не настроен на откровенность.

— Долго еще в команде будет работать Зинэтула Билялетдинов? — сразу же поинтересовался я.

— Два года, — мгновенно ответил директор. — Именно настолько у него контракт.

— Так у него же не было желания работать на тренерской должности, — напомнил я. — Он хотел занять административную.

Хуснутдинов посмотрел на меня с нескрываемым интересом. Только я не понял, он поразился моей информированности или моей буйной фантазии.

— Он контракт чуть попозже подписал, — вспомнил представитель казанского клуба. — Но это ничего не означало. Там была техническая заминка. Билялетдинов хочет работать и будет работать столько, сколько захочет.

Что, думаю, за техническая заминка? Принтер не работал что ли?

Спрашивали про травмы. И этим полностью расстроили директора.

— Федор Малыхин выбыл до начала плей-офф, — вздохнул он. — А Степан Захарчук скоро восстановится.

У Малыхина, как потом выяснилось, действительно очень серьезное повреждение и это оптимистический прогноз на счет плей-офф. Но на игру с ЦСКА не были заявлены и другие важные хоккеисты.

Так в запасе оказался Владимир Ткачев.

— Я простыл, — переживал он во время матча. — Утром почувствовал себя плохо и понял, что не смогу выйти на лед.

— До 22-го восстановитесь?

— А что в этот день?

— Матч с «Салаватом Юлаевым».

— Думаю, что раньше восстановлюсь. Все-таки не слишком серьезная болезнь.

Ткачев переживал, что все эти травмы и болезни пошли из-за ужасного календаря турнира, когда приходится играть через день, затем куда-то ехать, снова играть.

— Физически вроде бы чувствую себя неплохо, а психологически тяжело, — рассказывал нападающий. — Мы же на Дальний Восток ездили, затем я в сборную отправился. Возвращаюсь, а тут снова выездные матчи. Уже не помню когда дома был.

ЛИДЕРЫ НЕ ВЫШЛИ НА ЛЕД

Подвела клуб поездка в Подольск. После проживания в местной гостинице отравилось несколько человек. Несильно, но существенно. У кого-то была сильнейшая изжога, а Антон Ландер со своим европейским желудком не смог перенести визита в Подмосковье. Он отравился сильнее всех и во время матча с ЦСКА спал в медицинском кабинете.

Из-за этого никакой борьбы и не получилось. Армейцы в первом периоде забросили две шайбы, а потом, кажется, даже не дали шанса отквитать счет. Интересной игра стала во втором периоде, когда гости решили тоже быть активными, но вместо голов стали получать удаления. Шесть минут подряд они играли в меньшинстве. Понятно, что до ворот Сорокина и не доходили. Правда, и не пропустили.

Но в третьем периоде все было для «Ак Барса» конечно. Билялетдинов пытался что-то изменить, на кого-то прикрикивал, что-то советовал, а перед заключительным отрезком матча прошло даже довольно длительное собрания. Никакого результата.

В составе ЦСКА не обошлось без локальных повреждений. Клюшкой разрезали лицо Алексею Марченко, шайбой попало по скуле Андрею Светлакову. Но оба возвращались на площадку и нагружали Эмиля Гарипова так сильно, как его не нагружали давно.

Удивительно, что на эту игру не собрался полный стадион, хотя повода пропускать ее не было. Сильный соперник (так казалось до матча), пятница, цены на билеты высокие, но в Москве все дорого. С другой стороны, ну что смотреть на матч, где один клуб настолько превосходит другой.

Впрочем, «Ак Барс» все равно уехал из Москвы лидером конференции. Хотя плотность там такая, что все за неделю может измениться.

— Да это как раз из-за календаря, — объяснял Владимир Ткачев. — Каждый может победить каждого, а эмоций не хватает. Ничего удивительного.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА.

ЦСКА 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Ак Барс
17.11.2017, 19:30 Зрители: 5407 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Сорокин Эмиль Гарипов
1-й период
01:07 Никита Нестеров (К. Капризов)
01:56
Александр Свитов 04:39
08:37 Андрей Кузьменко (М. Науменков, А. Светлаков)
Василий Токранов 11:38
19:42 Артем Сергеев
2-й период
25:12 Богдан Киселевич
Денис Голубев 32:04
Дамир Мусин 35:06
Атте Охтамаа 37:29
3-й период
Андрей Марков 46:02
Андрей Марков 46:02
49:05 Кирилл Петров (А. Попов, В. Ничушкин)
53:27 Михаил Пашнин
56:25 Кирилл Капризов
Статистика
10 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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