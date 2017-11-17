ЦСКА одержал «сухую» победу над «Ак Барсом» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Голы в составе армейцев забили Никита Нестеров (2-я минута), Андрей Кузьменко (9) и Кирилл Петров (50). Для Петрова, ранее выступавшего за «Ак Барс», эта шайба стала 100-й в КХЛ. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин провел четвертый в сезоне матч «на ноль».
Помимо травмированных Джастина Азеведо, Степана Захарчука и Андрея Попова, в составе «Ак Барса» на лед не вышли Владимир Ткачев и Антон Ландер.
ЦСКА продолжит домашнюю серию 19 ноября матчем против нижнекамского «Нефтехимика». Хоккеисты «Ак Барса» днем позже примут дома омский «Авангард».
|Игорь Никитин
|Зинэтула Билялетдинов
|Илья Сорокин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|01:07
|Никита Нестеров (К. Капризов)
|01:56
|Александр Свитов
|04:39
|Александр Свитов
|04:39
|08:37
|Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
|Василий Токранов
|11:38
|19:42
|Артем Сергеев
|2-й период
|25:12
|Богдан Киселевич
|Денис Голубев
|32:04
|Дамир Мусин
|35:06
|Атте Охтамаа
|37:29
|3-й период
|Андрей Марков
|46:02
|Андрей Марков
|46:02
|49:05
|Кирилл Петров (А. Попов, В. Ничушкин)
|53:27
|Михаил Пашнин
|56:25
|Кирилл Капризов
|10
|Штрафное время
|24
|7
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)