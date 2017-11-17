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23:11 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА одержал «сухую» победу над «Ак Барсом» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Голы в составе армейцев забили Никита Нестеров (2-я минута), Андрей Кузьменко (9) и Кирилл Петров (50). Для Петрова, ранее выступавшего за «Ак Барс», эта шайба стала 100-й в КХЛ. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин провел четвертый в сезоне матч «на ноль».

Помимо травмированных Джастина Азеведо, Степана Захарчука и Андрея Попова, в составе «Ак Барса» на лед не вышли Владимир Ткачев и Антон Ландер.

ЦСКА продолжит домашнюю серию 19 ноября матчем против нижнекамского «Нефтехимика». Хоккеисты «Ак Барса» днем позже примут дома омский «Авангард».

ЦСКА 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Ак Барс
17.11.2017, 19:30 Зрители: 5407 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Сорокин Эмиль Гарипов
1-й период
01:07 Никита Нестеров (К. Капризов)
01:56
Александр Свитов 04:39
Александр Свитов 04:39
08:37 Андрей Кузьменко (А. Светлаков)
Василий Токранов 11:38
19:42 Артем Сергеев
2-й период
25:12 Богдан Киселевич
Денис Голубев 32:04
Дамир Мусин 35:06
Атте Охтамаа 37:29
3-й период
Андрей Марков 46:02
Андрей Марков 46:02
49:05 Кирилл Петров (А. Попов, В. Ничушкин)
53:27 Михаил Пашнин
56:25 Кирилл Капризов
Статистика
10 Штрафное время 24
7 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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