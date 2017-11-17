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23:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» на выезде обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» на выезде обыграли финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Кейси Уэллмэн (13-я минута), Алексей Цветков (41) и Павел Падакин (53). У «Йокерита» отличились Томми Кивистё (10) и Пекка Йормакка (14).

Следующий матч «Сочи» проведет дома 19 ноября против уфимского «Салавата Юлаева». «Йокерит» 22 ноября примет омский «Авангард».

Йокерит 2:3
(2:1, 0:0, 0:2)
Сочи
17.11.2017, 19:30 Зрители: 8941 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Сергей Зубов
Вратари
Карри Рамо 58:07 Дмитрий Шикин
1-й период
03:32 Йессе Йоэнсуу
03:32 Йессе Йоэнсуу
09:53 Томми Кивисте (Й. Йоэнсуу, Й. Норман)
Кейси Уэллман (М. Мамкин) 12:14
14:00 Пекка Йормакка (П. Виртанен, О. Палола)
15:18 Расмус Риссанен
Артем Чмыхов 15:18
17:49 Юхо Раутанен
2-й период
Андрей Иванов 22:04
Кейси Уэллман 23:15
Эрик О`Делл 37:47
3-й период
Алексей Цветков (М. Мамкин, И. Ларичев) 40:35
43:56 Йессе Йоэнсуу
Иван Ларичев 48:03
50:57
51:08 Йессе Йоэнсуу
Павел Падакин (В. Хлопотов) 52:54
Адам Полашек 57:00
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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