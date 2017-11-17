Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Сочи» на выезде обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Кейси Уэллмэн (13-я минута), Алексей Цветков (41) и Павел Падакин (53). У «Йокерита» отличились Томми Кивистё (10) и Пекка Йормакка (14).
Следующий матч «Сочи» проведет дома 19 ноября против уфимского «Салавата Юлаева». «Йокерит» 22 ноября примет омский «Авангард».
|Юкка Ялонен
|Сергей Зубов
|Карри Рамо 58:07
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|03:32
|Йессе Йоэнсуу
|03:32
|Йессе Йоэнсуу
|09:53
|Томми Кивисте (Й. Йоэнсуу, Й. Норман)
|Кейси Уэллман (М. Мамкин)
|12:14
|14:00
|Пекка Йормакка (П. Виртанен, О. Палола)
|15:18
|Расмус Риссанен
|Артем Чмыхов
|15:18
|17:49
|Юхо Раутанен
|2-й период
|Андрей Иванов
|22:04
|Кейси Уэллман
|23:15
|Эрик О`Делл
|37:47
|3-й период
|Алексей Цветков (М. Мамкин, И. Ларичев)
|40:35
|43:56
|Йессе Йоэнсуу
|Иван Ларичев
|48:03
|50:57
|51:08
|Йессе Йоэнсуу
|Павел Падакин (В. Хлопотов)
|52:54
|Адам Полашек
|57:00
|12
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)