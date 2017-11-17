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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 17 ноября. Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Коршков (27-я минута), Стаффан Кронваль (41) и Якуб Накладал (65). У проигравших отличились Филип Ларсен (16) и Антон Бурдасов (19).

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Для «Салавата Юлаева» это поражение стало четвертым подряд. Перед началом второго периода до конца матча за споры с арбитрами был удален главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает четвертое место, набрав в 32 матчах 55 очков, «Салават Юлаев» на Востоке с 47 очками после 33 игр идет седьмым.

В следующем матче «Локомотив» 20 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Салават Юлаев» днем ранее также на выезде встретится с «Сочи».

В другом матче дня омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» — 1:0.

Локомотив 3:2 ОТ
(0:2, 1:0, 1:0)
Салават Юлаев
17.11.2017, 19:00 Зрители: 8347 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Эркка Вестерлунд
Вратари
Илья Коновалов Андрей Кареев
1-й период
12:43 Рушан Рафиков
15:30 Брэндон Козун
15:30 Максим Тальбо
Игорь Макаров 15:30
Филип Ларсен (Л. Умарк) 15:53
Антон Бурдасов (М. Майоров, Е. Коротков) 18:11
2-й период
20:00
26:01 Егор Коршков (П. Красковский, Н. Черепанов)
28:41 Александр Полунин
33:32 Максим Тальбо
Григорий Панин 36:58
3-й период
Александр Логинов 40:25
40:31 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, П. Контиола)
Овертайм
64:50 Якуб Накладал (Б. Козун, А. Локтионов)
Статистика
33 Штрафное время 9
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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