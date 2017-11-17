«Локомотив» нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд в КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Коршков (27-я минута), Стаффан Кронваль (41) и Якуб Накладал (65). У проигравших отличились Филип Ларсен (16) и Антон Бурдасов (19).
Для «Салавата Юлаева» это поражение стало четвертым подряд. Перед началом второго периода до конца матча за споры с арбитрами был удален главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает четвертое место, набрав в 32 матчах 55 очков, «Салават Юлаев» на Востоке с 47 очками после 33 игр идет седьмым.
В следующем матче «Локомотив» 20 ноября в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом», «Салават Юлаев» днем ранее также на выезде встретится с «Сочи».
В другом матче дня омский «Авангард» обыграл новосибирскую «Сибирь» — 1:0.