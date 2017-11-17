Киселевич примет решение относительно перехода в клуб НХЛ по окончании сезона

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее канадский портал Sportsnet сообщил об интересе к Киселевичу со стороны ряда клубов НХЛ. У 27-летнего игрока в конце апреля следующего года истекает срок контракта с ЦСКА. Киселевич не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ.

«На него обратили внимание более 15 клубов лиги после его выступления на чемпионате мира [в Кельне и Париже]. Особенно интерес к нему проявился после Кубка Карьяла, — сказал Мильштейн. — Но решение, поехать ли в НХЛ, Богдан примет по окончании сезона».

По словам агента, Киселевич посетит Северную Америку для собеседования с представителями ряда клубов лиги перед тем, как принять решение о продолжении карьеры. «Мы подготовим ему финальный список, в который отберем пять клубов. Планируется, что он приедет в Америку, важно, чтобы он сам пообщался с тренерами команд перед тем, как принять свое решение», — подчеркнул Мильштейн.