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20:35 (мск), источник: ТАСС

Киселевич примет решение относительно перехода в клуб НХЛ по окончании сезона

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник ЦСКА Богдан Киселевич примет решение по поводу возможного продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по окончании нынешнего сезона. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее канадский портал Sportsnet сообщил об интересе к Киселевичу со стороны ряда клубов НХЛ. У 27-летнего игрока в конце апреля следующего года истекает срок контракта с ЦСКА. Киселевич не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ.

«На него обратили внимание более 15 клубов лиги после его выступления на чемпионате мира [в Кельне и Париже]. Особенно интерес к нему проявился после Кубка Карьяла, — сказал Мильштейн. — Но решение, поехать ли в НХЛ, Богдан примет по окончании сезона».

По словам агента, Киселевич посетит Северную Америку для собеседования с представителями ряда клубов лиги перед тем, как принять решение о продолжении карьеры. «Мы подготовим ему финальный список, в который отберем пять клубов. Планируется, что он приедет в Америку, важно, чтобы он сам пообщался с тренерами команд перед тем, как принять свое решение», — подчеркнул Мильштейн.

Киселевич в составе ЦСКА выходил в финал Кубка Гагарина — 2016. В составе сборной России он выиграл бронзу чемпионата мира 2017 года. В нынешнем сезоне в 26 матчах чемпионата он отдал семь голевых передач. На первом этапе Евротура в Хельсинки он в трех матчах отметился результативным пасом.

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