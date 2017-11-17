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19:14 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Меньшикова принесла «Авангарду» победу над «Сибирью» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Омске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу в игре на 44-й минуте забросил Виталий Меньшиков.

Голкипер «Авангарда» Олег Шилин провел свой второй «сухой» матч в текущем сезоне.

В следующем матче 20 ноября «Авангард» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» в этот же день примет астанинский «Барыс».

Авангард 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
Сибирь
17.11.2017, 16:00 Зрители: 8280 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Павел Зубов
Вратари
Олег Шилин Алексей Красиков 58:52
1-й период
07:51
Патрик Закриссон 08:02
Степан Санников 19:53
2-й период
Дмитрий Лукин 22:13
25:16 Юнас Анелев
29:01 Александр Пережогин
30:39 Максим Березин
Игорь Левицкий 30:39
Дмитрий Лукин 34:23
3-й период
43:56 Виталий Меньшиков (К. Семенов, Т. Перселл)
Степан Санников 45:26
Статистика
11 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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