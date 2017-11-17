Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
Шайба Меньшикова принесла «Авангарду» победу над «Сибирью» в матче КХЛ
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Омске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу в игре на 44-й минуте забросил Виталий Меньшиков.
Голкипер «Авангарда» Олег Шилин провел свой второй «сухой» матч в текущем сезоне.
В следующем матче 20 ноября «Авангард» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Сибирь» в этот же день примет астанинский «Барыс».
|Андрей Скабелка
|Павел Зубов
|Олег Шилин
|Алексей Красиков 58:52
|1-й период
|07:51
|Патрик Закриссон
|08:02
|Степан Санников
|19:53
|2-й период
|Дмитрий Лукин
|22:13
|25:16
|Юнас Анелев
|29:01
|Александр Пережогин
|30:39
|Максим Березин
|Игорь Левицкий
|30:39
|Дмитрий Лукин
|34:23
|3-й период
|43:56
|Виталий Меньшиков (К. Семенов, Т. Перселл)
|Степан Санников
|45:26
|11
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)