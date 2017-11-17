КХЛ планирует ежесезонное увеличение числа допинг-проб минимум на 10%
МОСКВА, 17 ноя —
МОСКВА, 17 ноя —
В пятницу в Москве прошло заседание правления КХЛ, на котором обсуждалась стратегия развития лиги до 2023 года.
«КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности РУСАДА и изоляции России от международного антидопингового движения», — говорится в
«Антидопинговые мероприятия станут неотъемлемой частью развития лиги в последующие годы. Планируется ежесезонное увеличение количества