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12:53 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ планирует ежесезонное увеличение числа допинг-проб минимум на 10%

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. КХЛ разработает антидопинговую образовательную программу и планирует ежесезонное увеличение числа проб минимум на 10%, говорится в проекте развития лиги до 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве прошло заседание правления КХЛ, на котором обсуждалась стратегия развития лиги до 2023 года.

«КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности РУСАДА и изоляции России от международного антидопингового движения», — говорится в пресс-релизе лиги.

«Антидопинговые мероприятия станут неотъемлемой частью развития лиги в последующие годы. Планируется ежесезонное увеличение количества допинг-проб не менее чем на 10%. Учитывая необходимость повышения антидопинговой грамотности персонала клубов и игроков, лига разработает антидопинговую образовательную программу», — сообщается в релизе.

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