КХЛ планирует ежесезонное увеличение числа допинг-проб минимум на 10%

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве прошло заседание правления КХЛ, на котором обсуждалась стратегия развития лиги до 2023 года.

«КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности РУСАДА и изоляции России от международного антидопингового движения», — говорится в пресс-релизе лиги.