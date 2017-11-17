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04:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Проиграли достойно: «Амур» в Хабаровске уступил СКА с минимальным отрывом

Лидер Континентальной хоккейной лиги забрал у «тигров» три очка.

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фотографии
73
фотографии

Хабаровск, 17 ноября, AmurMedia.

Хоккеисты хабаровского «Амура» накануне, 16 ноября, потерпели поражение на домашнем льду. «Тигры» проиграли топ-клубу КХЛ — СКА из Санкт-Петербурга. Хабаровчане отчаянно сражались, и даже забросили в ворота гостей две шайбы, но для победы этого не хватило: с минимальным отрывом питерская команда все же взяла верх.

Прогнозы на этот матч были очевидными: фаворитом встречи, несомненно, являлись петербуржцы. Однако «Амур», который заметно прибавил в атаке к экватору регулярного сезона КХЛ, раз за разом демонстрировал болельщикам чудеса на домашней площадке. Поэтому определенная вероятность победить у «тигров» все же была. Упорная борьба за шайбу в начале первого периода обернулась голом Динара Хафизуллина в ворота хабаровчан — защитник мощным щелчком отправил снаряд в дальнюю девятку. Впрочем, «Амур» довольно быстро отыгрался: на 14-й минуте Олег Ли огорчил голкипера СКА Микко Коскинена, при этом хабаровская команда играла в меньшинстве из-за удаления Богдана Потехина. Под конец периода «тигры» получили неожиданный подарок от судейской бригады — гости лишились сразу двух игроков за грубую игру, но реализовать большинство хоккеисты «Амура» не сумели.

После перерыва СКА довольно быстро сориентировался в атаке — с передачи Никиты Гусева вторую шайбу в ворота Юхи Метсолы отправил Егор Яковлев. А до конца второго периода «Амуру» и вовсе пришлось играть в меньшинстве: сначала канадский форвард Александр Пикар уехал на штрафную скамью за опасную игру, а затем Дмитрий Клопов схлопотал две минуты наказания за задержку соперника руками. В завершающей двадцатиминутке петербуржцы и вовсе увеличили отрыв до двух шайб: сразу после свистка Сергей Калинин записал на свой счет третий гол команды гостей в этом матче. Со счетом 3:1 победа СКА была все очевиднее, но «тигры» не собирались сдаваться так легко. До конца матча хоккеисты «Амура» чаще отбирали шайбу у противника и беспокоили голкипера Микко Коскинена. За три минуты до финального свистка хабаровчане сократили разрыв в счете до минимума: нападающий Александр Пикар отправил снаряд в ближний угол ворот. Тренеры СКА запросили видеопросмотр момента, судьи не усмотрели нарушения и засчитали гол. За минуту до конца матча наставник «тигров» Андрей Мартемьянов снял вратаря и выпустил шестого полевого, но свести результат игры к овертайму не удалось. Со счетом 2:3 «Амур» уступил питерскому СКА, сорвав овации болельщиков за самоотдачу и борьбу до последнего. Лучшие моменты матча — в объективе корр. ИА AmurMedia.

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