Магнитогорский «Металлург» всухую переиграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в столице Латвии, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. У победителей отличились Оскар Осала (45-я минута), Евгений Тимкин (56) и Ян Коварж (59), а голкипер гостей Василий Кошечкин отразил все 22 броска в створ ворот и провел первый «сухой» матч в сезоне.