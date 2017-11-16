Магнитогорский «Металлург» всухую переиграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 16 ноя —
МОСКВА, 16 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг в столице Латвии, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. У победителей отличились Оскар Осала (45-я минута), Евгений Тимкин (56) и Ян Коварж (59), а голкипер гостей Василий Кошечкин отразил все 22 броска в створ ворот и провел первый «сухой» матч в сезоне.
Защитник «Магнитки» Крис Ли провел 300-й матч в КХЛ, отметив это достижение двумя результативными передачами во встрече с рижанами.
В следующем матче сезона «Металлург» сыграет 18 ноября в Череповце с местной «Северсталью», а «Динамо» днем позже примет в Риге екатеринбургский «Автомобилист».
|Динамо Р
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0:3
(0:0, 0:0, 0:3)
|Металлург Мг
|Гиртс Анкипанс
|Виктор Козлов
|Янис Калныньш 56:34 (Я. Калныньш 58:09)
|Василий Кошечкин
|1-й период
|12:36
|Марис Бичевскис
|2-й период
|Евгений Тимкин
|24:14
|Андрей Чибисов
|30:45
|3-й период
|Ян Коварж
|40:52
|Денис Платонов
|44:10
|Оскар Осала
|44:36
|Оскар Осала
|49:37
|49:42
|Никита Евпалов
|Ник Шос
|52:28
|54:51
|Робертс Липсбергс
|Евгений Тимкин (Ян Коварж, К. Ли)
|55:36
|58:09
|Кришьянис Редлихс
|Ян Коварж (М. Эллисон, К. Ли)
|58:49
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)