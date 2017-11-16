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00:46 (мск), источник: Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» всухую переиграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» на выезде одержал «сухую» победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в столице Латвии, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей. У победителей отличились Оскар Осала (45-я минута), Евгений Тимкин (56) и Ян Коварж (59), а голкипер гостей Василий Кошечкин отразил все 22 броска в створ ворот и провел первый «сухой» матч в сезоне.

Защитник «Магнитки» Крис Ли провел 300-й матч в КХЛ, отметив это достижение двумя результативными передачами во встрече с рижанами.

В следующем матче сезона «Металлург» сыграет 18 ноября в Череповце с местной «Северсталью», а «Динамо» днем позже примет в Риге екатеринбургский «Автомобилист».

Динамо Р 0:3
(0:0, 0:0, 0:3)
Металлург Мг
16.11.2017, 20:30 Зрители: 4792 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Виктор Козлов
Вратари
Янис Калныньш 56:34 (Я. Калныньш 58:09) Василий Кошечкин
1-й период
12:36 Марис Бичевскис
2-й период
Евгений Тимкин 24:14
Андрей Чибисов 30:45
3-й период
Ян Коварж 40:52
Денис Платонов 44:10
Оскар Осала 44:36
Оскар Осала 49:37
49:42 Никита Евпалов
Ник Шос 52:28
54:51 Робертс Липсбергс
Евгений Тимкин (Ян Коварж, К. Ли) 55:36
58:09 Кришьянис Редлихс
Ян Коварж (М. Эллисон, К. Ли) 58:49
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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