«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Ладу»

Игра, прошедшая в четверг в Москве, закончилась со счетом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Артем Подшендялов (6-я минута), Лукаш Радил (8), Дмитрий Калинин (18) и Максим Трунёв (57). У тольяттинцев отличились Рафаэль Ахметов (37) и Алексей Мастрюков (39).

В следующем матче в субботу «Спартак», одержавший четвертую победу подряд и девятую в последних десяти встречах, примет челябинский «Трактор», а «Лада» в этот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».