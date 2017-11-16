Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Ладу»
МОСКВА, 16 ноя —
МОСКВА, 16 ноя —
Игра, прошедшая в четверг в Москве, закончилась со счетом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Артем Подшендялов (6-я минута), Лукаш Радил (8), Дмитрий Калинин (18) и Максим Трунёв (57). У тольяттинцев отличились Рафаэль Ахметов (37) и Алексей Мастрюков (39).
Американский форвард «Спартака» Райан Стоа провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
В следующем матче в субботу «Спартак», одержавший четвертую победу подряд и девятую в последних десяти встречах, примет челябинский «Трактор», а «Лада» в этот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
|Вадим Епанчинцев
|Артис Аболс
|Маркус Свенссон
|Антон Красоткин 20:00 (Е. Иванников 20:00)
|1-й период
|Дмитрий I Воробьев
|04:49
|05:50
|Артем Подшендялов
|07:10
|Лукаш Радил (Е. Кулик)
|17:18
|Дмитрий Калинин (В. Лещенко, Л. Радил)
|2-й период
|20:10
|Алексей Кириллов
|25:46
|Рафаэль Ахметов (С. Соин, К. Дьяков)
|36:35
|37:35
|Вячеслав Лещенко
|Алексей Мастрюков (Ш. Харпер, Ч. Геноуэй)
|38:25
|3-й период
|Георгий Белоусов
|44:14
|Рафаэль Ахметов
|48:26
|52:10
|Максим Трунев
|54:17
|Алексей Пепеляев
|56:43
|Максим Трунев (Д. Юдин)
|Денис Зернов
|59:19
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)