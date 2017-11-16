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22:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Ладу»

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты московского «Спартака» одолели тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в четверг в Москве, закончилась со счетом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Артем Подшендялов (6-я минута), Лукаш Радил (8), Дмитрий Калинин (18) и Максим Трунёв (57). У тольяттинцев отличились Рафаэль Ахметов (37) и Алексей Мастрюков (39).

Американский форвард «Спартака» Райан Стоа провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

В следующем матче в субботу «Спартак», одержавший четвертую победу подряд и девятую в последних десяти встречах, примет челябинский «Трактор», а «Лада» в этот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

Спартак 4:2
(3:0, 0:2, 1:0)
Лада
16.11.2017, 19:30 Зрители: 4521 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Артис Аболс
Вратари
Маркус Свенссон Антон Красоткин 20:00 (Е. Иванников 20:00)
1-й период
Дмитрий I Воробьев 04:49
05:50 Артем Подшендялов
07:10 Лукаш Радил (Е. Кулик)
17:18 Дмитрий Калинин (В. Лещенко, Л. Радил)
2-й период
20:10
Алексей Кириллов 25:46
Рафаэль Ахметов (С. Соин, К. Дьяков) 36:35
37:35 Вячеслав Лещенко
Алексей Мастрюков (Ш. Харпер, Ч. Геноуэй) 38:25
3-й период
Георгий Белоусов 44:14
Рафаэль Ахметов 48:26
52:10 Максим Трунев
54:17 Алексей Пепеляев
56:43 Максим Трунев (Д. Юдин)
Денис Зернов 59:19
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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