Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Автомобилист» прервал 4-матчевую победную серию «Северстали» в КХЛ
МОСКВА, 16 ноя —
МОСКВА, 16 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). У победителей дубль оформил Дуайт Кинг (8-я и 25-я минуты), также отличились Егор Миловзоров (17), Евгений Чесалин (28) и Алексей Михнов (54), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. У хозяев голами отметились Алексей Угаров (42) и Даниил Вовченко (47).
В следующем матче «Автомобилист» сыграет 19 ноября на выезде с рижским «Динамо», а «Северсталь» днем ранее примет магнитогорский «Металлург».
|Северсталь
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2:5
(0:2, 0:2, 2:1)
|Автомобилист
|Александр Гулявцев
|Владимир Крикунов
|Сергей Магарилов 16:06 (А. Артамкин 16:06)
|Якуб Коварж
|1-й период
|Дуайт Кинг (Д. Куляш, Ф. Паре)
|07:48
|Егор Миловзоров (А. Кучерявенко, А.А. Василевский)
|16:06
|2-й период
|20:45
|Николай Казаковцев
|Дуайт Кинг (Ф. Паре, П-А. Паренто)
|24:25
|Евгений Чесалин (М. Чайковски)
|27:59
|28:45
|Александр Евсеенков
|Андрей Обидин
|28:45
|Денис Куляш
|33:52
|Александр Кучерявенко
|37:48
|3-й период
|41:50
|Алексей Угаров (М. Рыбин, К. Корнеев)
|46:43
|Даниил Вовченко (А. Артамкин, В. Кудако)
|53:33
|Станислав Калашников
|Алексей Михнов (М. Чайковски, К. Лямин)
|53:40
|Овертайм
|60:00
|Валерий I Васильев
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)