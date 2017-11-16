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21:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» прервал 4-матчевую победную серию «Северстали» в КХЛ

МОСКВА, 16 ноя — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Северсталь» в гостях и прервал 4-матчевую победную серию череповецкой команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). У победителей дубль оформил Дуайт Кинг (8-я и 25-я минуты), также отличились Егор Миловзоров (17), Евгений Чесалин (28) и Алексей Михнов (54), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. У хозяев голами отметились Алексей Угаров (42) и Даниил Вовченко (47).

В следующем матче «Автомобилист» сыграет 19 ноября на выезде с рижским «Динамо», а «Северсталь» днем ранее примет магнитогорский «Металлург».

Северсталь 2:5
(0:2, 0:2, 2:1)
Автомобилист
16.11.2017, 19:00 Зрители: 2967 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Владимир Крикунов
Вратари
Сергей Магарилов 16:06 (А. Артамкин 16:06) Якуб Коварж
1-й период
Дуайт Кинг (Д. Куляш, Ф. Паре) 07:48
Егор Миловзоров (А. Кучерявенко, А.А. Василевский) 16:06
2-й период
20:45 Николай Казаковцев
Дуайт Кинг (Ф. Паре, П-А. Паренто) 24:25
Евгений Чесалин (М. Чайковски) 27:59
28:45 Александр Евсеенков
Андрей Обидин 28:45
Денис Куляш 33:52
Александр Кучерявенко 37:48
3-й период
41:50 Алексей Угаров (М. Рыбин, К. Корнеев)
46:43 Даниил Вовченко (А. Артамкин, В. Кудако)
53:33 Станислав Калашников
Алексей Михнов (М. Чайковски, К. Лямин) 53:40
Овертайм
60:00 Валерий I Васильев
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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