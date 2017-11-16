«Автомобилист» прервал 4-матчевую победную серию «Северстали» в КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). У победителей дубль оформил Дуайт Кинг (8-я и 25-я минуты), также отличились Егор Миловзоров (17), Евгений Чесалин (28) и Алексей Михнов (54), забросивший свою сотую шайбу в КХЛ. У хозяев голами отметились Алексей Угаров (42) и Даниил Вовченко (47).