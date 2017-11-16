«Трактор» победил «Торпедо» в выездном матче КХЛ, Якуценя набрал 300-е очко
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя —
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (2:0. 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Шаров (14-я и 55-я минуты), по шайбе забросили Артем Бородкин (12) и Рихард Гюнге (28). Автором гола у хозяев стал Иван Захарчук (39).
В моменте с первом забитым голом Шарову ассистировал 36-летний нападающий Максим Якуценя, для которого это очко стало 300-м в КХЛ. Форвард «Торпедо» Егор Дугин, которому 4 ноября исполнилось 27 лет, провел свой 300-й матч в КХЛ.
В следующем матче в субботу «Трактор» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Торпедо» в этот же день примет тольяттинскую «Ладу».
|Торпедо НН
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1:4
(0:2, 1:1, 0:1)
|Трактор
|Петерис Скудра
|Анвар Гатиятулин
|Станислав Галимов 13:19 (И. Лисутин 13:19)
|Василий Демченко
|1-й период
|08:32
|Сергей Костицын
|Артем Бородкин (В. Кравцов)
|11:47
|12:05
|Евгений Грачев
|Александр Шаров (Е. Рясенский, М. Якуценя)
|13:19
|2-й период
|Данила Губарев
|24:16
|25:03
|Иван Захарчук
|Рихард Гюнге (А. Рыбаков, П. Щехура)
|27:04
|30:14
|Александр Рыбаков
|36:54
|38:04
|Иван Захарчук (Д. Баранцев, Е. Дугин)
|3-й период
|Александр Шаров (В. Кравцов)
|54:32
|Пол Щехура
|57:00
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)