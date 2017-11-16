«Трактор» победил «Торпедо» в выездном матче КХЛ, Якуценя набрал 300-е очко

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (2:0. 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Шаров (14-я и 55-я минуты), по шайбе забросили Артем Бородкин (12) и Рихард Гюнге (28). Автором гола у хозяев стал Иван Захарчук (39).

В моменте с первом забитым голом Шарову ассистировал 36-летний нападающий Максим Якуценя, для которого это очко стало 300-м в КХЛ. Форвард «Торпедо» Егор Дугин, которому 4 ноября исполнилось 27 лет, провел свой 300-й матч в КХЛ.