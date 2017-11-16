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22:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» победил «Торпедо» в выездном матче КХЛ, Якуценя набрал 300-е очко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» нанесли гостевое поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:1 (2:0. 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Александр Шаров (14-я и 55-я минуты), по шайбе забросили Артем Бородкин (12) и Рихард Гюнге (28). Автором гола у хозяев стал Иван Захарчук (39).

В моменте с первом забитым голом Шарову ассистировал 36-летний нападающий Максим Якуценя, для которого это очко стало 300-м в КХЛ. Форвард «Торпедо» Егор Дугин, которому 4 ноября исполнилось 27 лет, провел свой 300-й матч в КХЛ.

В следующем матче в субботу «Трактор» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Торпедо» в этот же день примет тольяттинскую «Ладу».

Торпедо НН 1:4
(0:2, 1:1, 0:1)
Трактор
16.11.2017, 19:00 Зрители: 4800 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Анвар Гатиятулин
Вратари
Станислав Галимов 13:19 (И. Лисутин 13:19) Василий Демченко
1-й период
08:32 Сергей Костицын
Артем Бородкин (В. Кравцов) 11:47
12:05 Евгений Грачев
Александр Шаров (Е. Рясенский, М. Якуценя) 13:19
2-й период
Данила Губарев 24:16
25:03 Иван Захарчук
Рихард Гюнге (А. Рыбаков, П. Щехура) 27:04
30:14
Александр Рыбаков 36:54
38:04 Иван Захарчук (Д. Баранцев, Е. Дугин)
3-й период
Александр Шаров (В. Кравцов) 54:32
Пол Щехура 57:00
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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