Матч КХЛ между хабаровским «Амуром» и рижским «Динамо» перенесен на 21 декабря

Такое решение было принято в связи с участием рижского «Динамо» в Кубке Шпенглера ( 26—31 декабря ).

КХЛ также приняла решение о переносе времени начала матча между финским «Йокеритом» и петербургским СКА. Игра состоится 2 декабря в Хельсинки и для организации прямой телевизионной трансляции начнется на час позже — в 17:00 по местному времени.