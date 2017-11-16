Матч КХЛ между хабаровским «Амуром» и рижским «Динамо» перенесен на 21 декабря

Такое решение было принято в связи с участием рижского «Динамо» в Кубке Шпенглера (26—31 декабря).
КХЛ также приняла решение о переносе времени начала матча между финским «Йокеритом» и петербургским СКА. Игра состоится 2 декабря в Хельсинки и для организации прямой телевизионной трансляции начнется на час позже — в 17:00 по местному времени.
Хабаровский «Амур» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. Рижское «Динамо» находится на 13-м месте на Западе, в активе команды 20 очков. СКА возглавляет Западную конференцию (87 очков), «Йокерит» располагается на третьем месте (64).