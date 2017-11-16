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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» с «сухой» победы над «Куньлунем» стартовало в выездной серии КХЛ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) над китайским «Куньлунем» стартовали в выездной серии десятого сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Матч в Шанхае, где принимает своих соперников клуб из Пекина, получился для подопечных Горди Дуайера напряженным. Хозяева площадки, в составе которых выступили белорусские защитники Павел Воробей и Роман Граборенко, считаются одной из лучших команд по игре в обороне. Однако минчанам дважды удалось поразить ворота соперников.

Пекинский «Куньлунь» провел матч без еще одного белоруса — Андрея Костицына. Форвард получил травму и надолго выбыл из состава. В стартовые двадцать минут игры белорусская команда успешно сдержала стартовый натиск команды под руководством именитого тренера Дэйва Кинга. Под занавес периода динамовцы получили шанс отличиться голом при игре в большинстве. Сначала нападающий «Куньлуня» Никита Хлыстов получил две минуты штрафа, а перед сиреной об окончании периода хозяева вновь нарушили правила.

После отдыха подопечные Горди Дуайера действовали впятером против тройки игроков «Куньлуня», но отличиться на этом игровом отрезке не смогли. Китайский клуб, выстояв в меньшинстве, создал несколько опасных моментов у ворот Юнаса Энрота. Однако в середине второго периода точный бросок удался форварду «Динамо» Андрею Степанову. Получив передачу от Дмитрия Коробова, нападающий на скорости в одно касание бросил по воротам и открыл счет в игре — 1:0. На 39-й минуте «зубры» реализовали численное преимущество после удаления Лукаса Лессио. Розыгрыш комбинации партнеров точным броском завершил Куинтон Хауден — 2:0.

В заключительном периоде «Куньлунь» постарался активнее сыграть в атаке. Голкиперу «Динамо» пришлось всерьез потрудиться, чтобы отвести угрозу после бросков Джесси Блэкера и Йоонаса Ярвинена. Концовка матча хозяевам не удалась. Минчане успешно сдерживали натиск на свои ворота, в итоге одержали важную победу в борьбе за место в плей-офф.

Выездную серию в чемпионате КХЛ «Динамо» продолжит во Владивостоке, где 18 ноября сыграет с местным «Адмиралом».

Куньлунь 0:2
(0:0, 0:2, 0:0)
Динамо Мн
16.11.2017, 14:30 Зрители: 1401 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Майк Кинэн Горди Дуайер
Вратари
Магнус Хелльберг 58:20 Юнас Энрот
1-й период
06:21
Куинтон Хауден 12:27
19:08 Никита Хлыстов
19:42 Роман Граборенко
2-й период
Илья Шинкевич 21:59
Андрей Степанов (Д. Коробов) 27:14
31:14 Брэндон Йип
36:32 Лукас Лессио
Куинтон Хауден (Д. Фонтэйн, М-А. Граньяни) 38:23
3-й период
55:35 Жильбер Брюле
Артем Волков 55:35
Статистика
12 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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