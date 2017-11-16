СКА непобедим на выезде. И Дальний Восток этому не помеха

Источник: Советский спорт

Шестеркин не тренируется

Редкие три матча, которые СКА проиграл в этом сезоне, проходили на площадке армейцев, а на выезде у петербуржцев все шикарно. Лишь в одной гостевой игре команда Олега Знарка набрала два очка, а не три: это было в Нижнем Новгороде во время первой выездной серии, и тогда «Торпедо» довело встречу до буллитов. В следующих поездках армейцы нещадно громили соперников. Только в Риге и Омске дело ограничилось счетом 3:1, а в Подольске было 4:2.

На Дальнем Востоке петербуржцы поскромничали и забросили «Адмиралу» две шайбы. Все-таки на самый тяжелый выезд в КХЛ все игроки СКА за исключением Давида Рундблада и Вадима Шипачева отправились сразу после матчей сборных. Некоторые поехали с микротравмами. Игорь Шестеркин не тренировался с командой перед матчем с «Амуром», и поэтому вторым вратарем пока заявляют Сергея Коробова. Владислав Гавриков, если верить Знарку, должен был восстанавливаться несколько дней, но защитник сыграл во Владивостоке и вышел на лед в Хабаровске.

«Металлика» из Хабаровска

Домашний сезон «Амур» начал плохо: первую серию игр на «Платинум Арене» команда Андрея Мартемьянова проиграла полностью. Зато в следующих восьми матчах на своей площадке хабаровчане одержали семь побед. В числе поверженных были и топ-клубы Востока: «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев». Четыре домашние победы перед перерывом помогли «Амуру» близко подойти к зоне плей-офф. Отставание от восьмого места, где находится «Сибирь» — четыре очка. А если брать только последние десять матчей — Хабаровск вообще будет первым на Востоке.

В опубликованном весной рейтинге КХЛ «Амур» шел 25-м, а это зона риска, ведь в конце сезона лига планирует сократить чемпионат на три клуба. Над исправлением положения в Хабаровске работают хорошо. Вот для роликов во время трансляций домашних матчей на лед вывели настоящих тигров. Хоть это снимали еще в межсезонье, выглядит все равно впечатляюще. Как и приглашение на матч рок-музыкантов The Starkillers. Они отвечают не только за музыку в паузах, но и исполняют гимн России. Впервые «Амур» это организовал в январе, а сейчас группу приглашают чаще. Все это напомнило выступление «Металлики» на одном из матчей «Сан-Хосе Шаркс» в финале Кубка Стэнли-2016.

Только в этот раз праздник на «Платинум Арене» был немного омраченным. В Хабаровском крае день был объявлен траурным в связи с авиакатастрофой около поселка Нелькан. Хоккеисты «Амура» вышли на игру в черных повязках на рукавах, а на пиджаке главного тренера была темная ленточка.

Калинин пошел на рекорд

Возвращение в родной регион не очень задалось у Сергея Плотникова. Из плюсов — голевая передача на Динара Хафизуллина, который сыграл, как положено нападающему: вошел в зону и точно зарядил в дальнюю девятку.

Плотников мог забивать и сам. Шипачев несколько раз выводил партнера на свободный угол, но Сергей их не использовал. А в большинстве после его потери Алексей Бывальцев вывел Олега Ли к воротам Микко Коскинена, и форвард сравнял счет. Всего второй раз в сезоне СКА пропустил, играя «пять на четыре». В конце первого периода Плотников еще раз подвел команду, оставив ее втроем. За партнера сыграл Коскинен, подтащивший несколько опасных бросков.

Хабаровчане вообще перебросали армейцев, чаще всех старалась тройка Бывальцева — главная по результативности в команде. У Олега Ли это уже точно лучший сезон в карьере. Форвард пошел на третий десяток очков, хотя раньше пределом для него были 12 баллов за регулярку. Не зря его хотела переманить сборная Южной Кореи на домашние Олимпийские игры, однако уроженец Волгограда отказался в пользу российской национальной команды.

После удачного первого периода «Амур» как будто потерялся. Егору Яковлеву никто не помешал прийти на пятак, и защитник СКА отблагодарил соперников первой шайбой в сезоне.

Хозяева схватили два ненужных удаления и были наказаны еще один раз: в начале третьей 20-минутки 10-й гол в чемпионате забил Сергей Калинин. Такими темпами он точно перебьет свой лучший сезон в «Авангарде», когда у него было 25 очков (12+13). Сейчас у него уже 18 баллов.

СКА успокоился, «Амур» за период бросил 16 раз, но в качестве отдачи получил только гол Александра Пикара — дебютный для канадца за дальневосточный клуб. Хозяева в конце основного времени навалились на ворота Коскинена и чуть не затолкали шайбу. Даже показалось, что судьи дали командам переиграть лишние секунды, потому что сирена вовремя не прозвучала. А если она и подала звук, то слишком тихий.