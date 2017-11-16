СКА непобедим на выезде. И Дальний Восток этому не помеха

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин откровенно об измене жены
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Польский министр признался, что мечтал снести сталинскую высотку
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Лада
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
СКА3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
ХК Динамо5
Хоккей. НХЛ
17.11
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.11
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.11
Монреаль Канадиенс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
17.11
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.11
Виннипег Джетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо Эвеланш
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
17.11
Эдмонтон Ойлерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.11
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Бостон Брюинз2
Все события
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Россия, встречай! Определились все участники ЧМ 2018 года
Клубы НХЛ проявляют интерес к игрокам ЦСКА и «Ак Барса»
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
17:51 (мск), источник: Советский спорт

СКА непобедим на выезде. И Дальний Восток этому не помеха

«Амур» нашел ответ «Металлике», перебросал СКА, но это не помогло продолжить победную серию на домашнем льду.

Источник: Советский спорт

Шестеркин не тренируется

Редкие три матча, которые СКА проиграл в этом сезоне, проходили на площадке армейцев, а на выезде у петербуржцев все шикарно. Лишь в одной гостевой игре команда Олега Знарка набрала два очка, а не три: это было в Нижнем Новгороде во время первой выездной серии, и тогда «Торпедо» довело встречу до буллитов. В следующих поездках армейцы нещадно громили соперников. Только в Риге и Омске дело ограничилось счетом 3:1, а в Подольске было 4:2.

На Дальнем Востоке петербуржцы поскромничали и забросили «Адмиралу» две шайбы. Все-таки на самый тяжелый выезд в КХЛ все игроки СКА за исключением Давида Рундблада и Вадима Шипачева отправились сразу после матчей сборных. Некоторые поехали с микротравмами. Игорь Шестеркин не тренировался с командой перед матчем с «Амуром», и поэтому вторым вратарем пока заявляют Сергея Коробова. Владислав Гавриков, если верить Знарку, должен был восстанавливаться несколько дней, но защитник сыграл во Владивостоке и вышел на лед в Хабаровске.

«Металлика» из Хабаровска

Домашний сезон «Амур» начал плохо: первую серию игр на «Платинум Арене» команда Андрея Мартемьянова проиграла полностью. Зато в следующих восьми матчах на своей площадке хабаровчане одержали семь побед. В числе поверженных были и топ-клубы Востока: «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев». Четыре домашние победы перед перерывом помогли «Амуру» близко подойти к зоне плей-офф. Отставание от восьмого места, где находится «Сибирь» — четыре очка. А если брать только последние десять матчей — Хабаровск вообще будет первым на Востоке.

В опубликованном весной рейтинге КХЛ «Амур» шел 25-м, а это зона риска, ведь в конце сезона лига планирует сократить чемпионат на три клуба. Над исправлением положения в Хабаровске работают хорошо. Вот для роликов во время трансляций домашних матчей на лед вывели настоящих тигров. Хоть это снимали еще в межсезонье, выглядит все равно впечатляюще. Как и приглашение на матч рок-музыкантов The Starkillers. Они отвечают не только за музыку в паузах, но и исполняют гимн России. Впервые «Амур» это организовал в январе, а сейчас группу приглашают чаще. Все это напомнило выступление «Металлики» на одном из матчей «Сан-Хосе Шаркс» в финале Кубка Стэнли-2016.

Только в этот раз праздник на «Платинум Арене» был немного омраченным. В Хабаровском крае день был объявлен траурным в связи с авиакатастрофой около поселка Нелькан. Хоккеисты «Амура» вышли на игру в черных повязках на рукавах, а на пиджаке главного тренера была темная ленточка.

Калинин пошел на рекорд

Возвращение в родной регион не очень задалось у Сергея Плотникова. Из плюсов — голевая передача на Динара Хафизуллина, который сыграл, как положено нападающему: вошел в зону и точно зарядил в дальнюю девятку.

Плотников мог забивать и сам. Шипачев несколько раз выводил партнера на свободный угол, но Сергей их не использовал. А в большинстве после его потери Алексей Бывальцев вывел Олега Ли к воротам Микко Коскинена, и форвард сравнял счет. Всего второй раз в сезоне СКА пропустил, играя «пять на четыре». В конце первого периода Плотников еще раз подвел команду, оставив ее втроем. За партнера сыграл Коскинен, подтащивший несколько опасных бросков.

Хабаровчане вообще перебросали армейцев, чаще всех старалась тройка Бывальцева — главная по результативности в команде. У Олега Ли это уже точно лучший сезон в карьере. Форвард пошел на третий десяток очков, хотя раньше пределом для него были 12 баллов за регулярку. Не зря его хотела переманить сборная Южной Кореи на домашние Олимпийские игры, однако уроженец Волгограда отказался в пользу российской национальной команды.

После удачного первого периода «Амур» как будто потерялся. Егору Яковлеву никто не помешал прийти на пятак, и защитник СКА отблагодарил соперников первой шайбой в сезоне.

Хозяева схватили два ненужных удаления и были наказаны еще один раз: в начале третьей 20-минутки 10-й гол в чемпионате забил Сергей Калинин. Такими темпами он точно перебьет свой лучший сезон в «Авангарде», когда у него было 25 очков (12+13). Сейчас у него уже 18 баллов.

СКА успокоился, «Амур» за период бросил 16 раз, но в качестве отдачи получил только гол Александра Пикара — дебютный для канадца за дальневосточный клуб. Хозяева в конце основного времени навалились на ворота Коскинена и чуть не затолкали шайбу. Даже показалось, что судьи дали командам переиграть лишние секунды, потому что сирена вовремя не прозвучала. А если она и подала звук, то слишком тихий.

Победная серия армейцев в выездных матчах продолжается, а «Амур» впервые проиграл дома с 6 октября.

Амур 2:3
(1:1, 0:1, 1:1)
СКА
16.11.2017, 12:30 Зрители: 7149 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Олег Знарок
Вратари
Юха Метсола 59:06 Микко Коскинен
1-й период
Динар Хафизуллин (П. Херсли, С. Плотников) 08:39
12:28 Богдан Потехин
13:01 Олег Ли (А. Бывальцев)
Илья Каблуков 18:15
Сергей Плотников 19:06
2-й период
Егор Яковлев (Д. Рундблад, Н. Гусев) 23:59
Андрей Зубарев 29:23
35:36 Александр I Пикар
39:15 Дмитрий Клопов
3-й период
Сергей Калинин (Я. Коскиранта, М. Карпов) 40:24
56:33 Александр I Пикар (Д. Клопов, М. Йордан)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
"Не брат ты мне больше!" - как рассорились Федор и Александр Емельяненко
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше?
СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
В гостях у Галицкого. Как поведут себя фанаты «Спартака»?
Клубы НХЛ проявляют интерес к игрокам ЦСКА и «Ак Барса»
Перу: Помощь чилийцев, переговоры с Фалькао и 700 тысяч фанатов
Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче КХЛ
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
Новости
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь