Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче КХЛ
ТАСС, 16 ноября. Московское «Динамо» со счетом 5:4 одержало победу над владивостокским «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 16 ноября. Московское «Динамо» со счетом 5:4 одержало победу над владивостокским «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей дубль оформил Даниил Тарасов (35-я и 45-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Дмитрий Сидляров (6), Александр Петунин (15) и Игорь Игнатушкин (17). У хозяев дубль на счету Дмитрия Саюстова (28, 31), также отличились Виктор Александров (58) и Владимир Ткачев (59).
«Динамо» набрало 47 очков в 33 матчах и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Адмирал» занимает 12-е место на Востоке, в активе команды 33 очка в 31 игре.
В следующем матче в субботу «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Адмирал» в тот же день на своем льду примет минское «Динамо».
|Фредрик Стиллман
|Владимир Воробьев
|Игорь Бобков 16:59 (И. Налимов 16:55-55:03, И. Налимов 57:28-57:41, И. Налимов 58:08-58:39)
|Александр Еременко
|1-й период
|Дмитрий Сидляров (И. Игнатушкин, А. Петунин)
|05:17
|Александр Петунин (И. Игнатушкин, Д. Сидляров)
|14:29
|Игорь Игнатушкин (Г. Корягин, А. Петунин)
|16:59
|Иван Игумнов
|17:56
|2-й период
|Андрей I Алексеев
|26:41
|27:34
|Дмитрий Саюстов (В. Александров, Р. Саболич)
|Дмитрий Сидляров
|29:59
|Дмитрий Сидляров
|29:59
|30:28
|Дмитрий Саюстов (Дж. Блум)
|33:39
|Антон Волченков
|Даниил Тарасов (М. Варнаков, И. Никулин)
|34:36
|Владимир Брюквин
|37:57
|3-й период
|Даниил Тарасов
|44:15
|Владислав Ефремов
|55:03
|Яков Рылов
|56:54
|57:28
|Виктор Александров (Дж. Блум, Р. Саболич)
|58:08
|Владимир Ткачев (В. Александров)
|2
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|4
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)