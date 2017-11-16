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15:24 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче КХЛ

ТАСС, 16 ноября. Московское «Динамо» со счетом 5:4 одержало победу над владивостокским «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Даниил Тарасов (35-я и 45-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Дмитрий Сидляров (6), Александр Петунин (15) и Игорь Игнатушкин (17). У хозяев дубль на счету Дмитрия Саюстова (28, 31), также отличились Виктор Александров (58) и Владимир Ткачев (59).

«Динамо» набрало 47 очков в 33 матчах и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Адмирал» занимает 12-е место на Востоке, в активе команды 33 очка в 31 игре.

В следующем матче в субботу «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Адмирал» в тот же день на своем льду примет минское «Динамо».

Адмирал 4:5
(0:3, 2:1, 2:1)
ХК Динамо
16.11.2017, 12:30 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Фредрик Стиллман Владимир Воробьев
Вратари
Игорь Бобков 16:59 (И. Налимов 16:55-55:03, И. Налимов 57:28-57:41, И. Налимов 58:08-58:39) Александр Еременко
1-й период
Дмитрий Сидляров (И. Игнатушкин, А. Петунин) 05:17
Александр Петунин (И. Игнатушкин, Д. Сидляров) 14:29
Игорь Игнатушкин (Г. Корягин, А. Петунин) 16:59
Иван Игумнов 17:56
2-й период
Андрей I Алексеев 26:41
27:34 Дмитрий Саюстов (В. Александров, Р. Саболич)
Дмитрий Сидляров 29:59
Дмитрий Сидляров 29:59
30:28 Дмитрий Саюстов (Дж. Блум)
33:39 Антон Волченков
Даниил Тарасов (М. Варнаков, И. Никулин) 34:36
Владимир Брюквин 37:57
3-й период
Даниил Тарасов 44:15
Владислав Ефремов 55:03
Яков Рылов 56:54
57:28 Виктор Александров (Дж. Блум, Р. Саболич)
58:08 Владимир Ткачев (В. Александров)
Статистика
2 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
4 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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