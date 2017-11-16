Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль оформил Даниил Тарасов (35-я и 45-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Дмитрий Сидляров (6), Александр Петунин (15) и Игорь Игнатушкин (17). У хозяев дубль на счету Дмитрия Саюстова (28, 31), также отличились Виктор Александров (58) и Владимир Ткачев (59).

«Динамо» набрало 47 очков в 33 матчах и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Адмирал» занимает 12-е место на Востоке, в активе команды 33 очка в 31 игре.