«На операции спросил — доктор, а я точно проснусь?» Лемтюгов — о страшной травме и 10 днях в коме
Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов не смог закончить матч
Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов не смог закончить матч
Я ВЕРНУСЬ В ХОККЕЙ
Я говорю с Николаем по скайпу и вижу перед собой очень худого человека.
— Я весил примерно 101,5 килограммов, а вышел из больницы, потеряв больше 20!
— Как вы сейчас?
— Чувствую себя хорошо, много гуляю. Пока никаких физических нагрузок нельзя — после выписки прошла неделя. Главное, что я ощущаю себя обычным, здоровым человеком, который, правда, лишен возможности работать по профессии.
— Много лекарств приходится пить?
— Все, что можно, я уже съел. Теперь наоборот надо организм очистить от всех этих антибиотиков. Нужно восстанавливать привычное питание, больше двигаться.
— Ответьте на главный вопрос — вы вернетесь в хоккей?
— Да, вернусь. Если честно, то я планирую уже в этом сезоне выйти на лед. Постараюсь, сделаю все для этого. Хорошо, что будет олимпийская пауза, когда будет возможность хорошо подготовиться. После нее у нас запланировано два матча с «Металлургом» и «Трактором». Верю, что к этому времени со мной все будет в порядке.
— Вы бы не торопились так, Николай.
— Да я не тороплюсь. На самом деле, я сразу спросил врачей про противопоказания. Никто мне не говорил, что я не вернусь в спорт. Вопросы только во времени восстановления. Сейчас я еду в Германию. Мне даже самому интересно, что же там есть такого, чего нет у нас. Все хвалят период реабилитации именно в этой стране. Посмотрим, как пойдет.
— Надеюсь, вы на коньки еще не вставали.
— Планирую просто покататься. У меня же пятилетний сын начал ходить в хоккейную секцию, может быть,
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— Да, шрам показывал. Говорю, вот надо внимательно относиться к своему телу, чтобы избежать таких травм. Надо соблюдать режим, вовремя ложиться спать, правильно есть. Младшему десять месяцев, вряд ли он
— Но ведь ваше повреждение никак с режимом не связано.
— Напрямую нет. Но тут как бывает. Знаете, перед тем злополучным матчем у меня было не самое лучшее настроение, нервное. Я не мог забить, у команды игра не шла. Нервничал много. Конечно, травма не
ВРАЧ ВСТАЛ ПЕРЕДО МНОЙ И СКАЗАЛ, ЧТО НЕ ВЫПУСТИТ НА ЛЕД
— Я смотрел момент с вашей травмой и так ничего и не понял. Единоборство, вы поехали на скамейку, согнувшись. А затем пошли новости.
— Вы знаете, почему я так долго времени провел в больнице, оказался в коме?
— Селезенка?
— Это основная причина. Но самое плохое то, что в моем организме собралось слишком много крови. Я же после того, как получил повреждение, еще две смены провел.
— О боже.
— Удар я почувствовал, стало больно. Но я к боли на льду отношусь лояльно, при малейших проблемах не ухожу. Правда, я так и не понял, что со мной. Подошел доктор, сделал нехитрые тесты на перелом ребра. Стало понятно, что с ребрами все в порядке. Я пошел на лед, играю, но чувствую боль со спины. Потрогал еще, вроде ничего. Думаю, ну ладно, просто ушиб
— Ох.
— Но доктор встал передо мной и сказал, что никуда меня не отпустит. А потом уже началось. Я снял форму — боль была такой, что я упал и не мог подняться. Тут уж стало ясно, как все серьезно.
— Разрыв селезенки — это очень плохо. Но мы ждали новостей об операции, а потом вас ввели в кому. И стало
— Это все
— Сейчас вы уже спокойно можете говорить.
— А тогда было страшно. Там был момент, когда мне врач пытался надеть маску для дыхания, а я отказывался, боялся. Спрашивал: «Доктор, а я точно проснусь?». Он мне говорил, чтобы я не переживал.
— Врачи вообще хорошо сработали?
— Очень хорошо. Например, до операции меня не повезли по всем кабинетам на анализы, все сделали достаточно быстро, ведь каждая минута была на счету. Операция прошла удачно — спасибо доктору Сергею Веревкину, который сделал все правильно, и я вернулся к обычной жизни. Но вообще хорошо, что выжил.
— Даже так?
— Все было очень плохо.
В БОЛЬНИЦЕ Я УПАЛ И НЕ МОГ ВСТАТЬ
— Время в больнице — самое тяжелое.
— Операция шла примерно четыре часа — уже это говорит о том, что все было не так просто. Я первые три дня после операции совсем не помню. Жена
— Вот он самый тревожный момент. Тогда и пошли самые страшные новости.
— Тринадцатого октября меня ввели в искусственную кому — я десять дней проспал. Сны я вам скажу… Это
— Игорь Григоренко рассказывал, что после страшной аварии, в которую он попал в молодости, видел сериал «Бригада» и себя в нем.
— Сериала не было, но было много всего. Хорошие сны были, плохие. То казалось, что я в
— Не надо.
— На десятый день меня отключили от аппарата искусственного дыхания, анализы улучшились, и врачи решили попробовать. Никаких проблем не было. Я уже начал выкарабкиваться. Но период очень непростой. Были и страшные моменты.
— Какие?
— Например, я не мог говорить. Скорее жевал. Никто меня понять не мог. Первым делом попросил свою жену Лену, чтобы она привезла мне книгу про селезенку. Мне купили книгу про весь организм, и я тщательно изучал, что за орган потерял. Времени у меня было много, и я изучал анатомию.
— Тяжело такому здоровому мужику так долго лежать?
— Очень. Я все время хотел быстрее начать ходить, но вы же понимаете, как ослаб организм. Сначала меня просто сажали на стул, и я ногами перебирал мячи для физиотерапии. Но все же происходит постепенно, а мне не терпелось быстрей встать на ноги. Однажды едва не пострадал.
— Что случилось?
— Решил встать сам, но сил не было, и я свалился на пол. Пытался ухватиться за кровать, но она от меня все время
— Так себе картина.
— С этим судном вообще натерпелся. Даже деньги предлагал медсестрам, чтобы они разрешили мне нормально в туалет сходить, тем более, он недалеко. Но они ни в какую. Говорили, ты с ума сошел что ли, еле двигаешься. Ну что поделать. Режим такой.
НА ПЛОЩАДКЕ ВСЕ РАВНО БУДУ ДРАТЬСЯ
— Видели фотографии очереди из людей, которые пошли сдавать кровь для вас?
— И меня это очень расторгало. Я вообще к болельщикам в Омске всегда относился с уважением. В этом городе любят хоккей, да, иногда спрашивают за игру, но имеют на это полное право, так как платят довольно приличные деньги за билеты и им небезразличен клуб. Но, конечно, то, как люди отозвались на мою беду, поразило.
— Были те, чья реакция вас неприятна удивила?
— Были, но я все это оставил в прошлом. Меня этот случай очень сильно изменил. Я вышел из больницы совсем другим человеком. Большой поклон всем, кто переживал за меня, особенно моей семье, жене Елене, которая всегда была рядом. Я понял, что
— Самое неожиданное?
— Да много было сообщений от людей, с которыми я редко общался. Из совсем удивительного — со мной связался главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. Искренне интересовался моим здоровьем, спрашивал, чем помочь.
— Насчет Владимира Воробьева я никогда не сомневался. Есть десятки примеров.
— Я очень много открыл для себя. Как меня разрезали на операционной, так и я увидел, как действительно ко мне относятся люди.
— Раньше в карьере ничего тяжелого не было?
— Обычные хоккейные травмы, ничего такого. Но надо было пройти и через такое.
— Как думаете, страха не будет на льду?
— Уверен, что ничего не будет. Я очень хочу вернуться в хоккей, помочь «Авангарду» в
— Вы эти мысли из головы выбросите.
— Не в том смысле, что я нарушил дисциплину, но все равно чувство вины есть. У меня новый контракт, я обязан приносить пользу на льду, а угодил в больницу и выбыл на долгое время.
— Николай, я все же надеюсь, что вы подобные мысли из головы выбросите. Лучше скажите, вы будете продолжать драться на льду? Это помимо голов и передач, которые от вас требуют?
— Дались вам эти драки. Но скажу, что все равно не буду прятаться от этого. У меня же все бои эмоциональные, связанные с конкретным моментом на площадке. Нет такого, чтобы я там