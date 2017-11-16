Клубы НХЛ проявляют интерес к защитнику ЦСКА Киселевичу и нападающему «Ак Барса» Ткачеву

Скауты команд НХЛ просматривали хоккеистов во время выступления сборной России на Кубке Карьяла. Ткачев на турнире в Финляндии отметился заброшенной шайбой и передачей, в активе Киселевича одна результативная передача.
Киселевич перешел в ЦСКА в 2014 году из череповецкой «Северстали». 27-летний хоккеист провел 25 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись семью результативными передачами. Контракт игрока действует до 30 апреля 2018 года.
Ткачев выступает за казанскую команду с 2012 года. В 28 играх регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона форвард забросил 14 шайб и отдал 8 результативных передач. Контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2019 года.