Клубы НХЛ проявляют интерес к защитнику ЦСКА Киселевичу и нападающему «Ак Барса» Ткачеву

Источник: РИА "Новости"

Скауты команд НХЛ просматривали хоккеистов во время выступления сборной России на Кубке Карьяла. Ткачев на турнире в Финляндии отметился заброшенной шайбой и передачей, в активе Киселевича одна результативная передача.

Киселевич перешел в ЦСКА в 2014 году из череповецкой «Северстали». 27-летний хоккеист провел 25 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись семью результативными передачами. Контракт игрока действует до 30 апреля 2018 года.