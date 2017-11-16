Ментальный тупик. Почему «Салавату» не помог лучший тренер Европы
Пока не помог. «Салават Юлаев» уже на 11-м месте по потерянным очкам на Востоке. Что грозит Вестерлунду?
Пока не помог. «Салават Юлаев» уже на 11-м месте по потерянным очкам на Востоке. Что грозит Вестерлунду?
Когда летом эксперты взяли в руки вилы и пошли на Эркку Вестерлунда, хотелось встать на защиту финского тренера. Казалось, что этой священной войной с варягом движут исключительно личные интересы. Особенно когда за предсказания провала финского эксперимента взялся Андрей Зюзин, уволенный из тренерского штаба «Салавата Юлаева». Что взять с человека, в котором живёт обида на родной клуб? К таким разговорам, как правило, относишься снисходительно.
Предъявляли финскому Профессору совсем уж смешные вещи. Мол, он и сына в тренерский штаб притащил, и на сборы команду вывел позже обычного. Всё это выглядело немного забавно, ведь Томас Вестерлунд пришёл на должность видеотренера, которой при Захаркине не было, а значит, ничьё место он не занял. А выход из отпуска на неделю позже или на неделю раньше, при грамотно выстроенном тренировочном процессе, ни на что толком не влияет.
Теперь, когда по потерянным очкам «Салават Юлаев» опустился на 11-е место в конференции, целый ряд безработных экспертов могут произнести сокровенное «я же говорил». Перед паузой на Евротур в таком ключе выступил Владимир Плющев. Мол, у Вестерлунда были игровые проблемы ещё в «Йокерите», где он не выжимал максимум из своих подопечных. Что это за игровые проблемы,
Тут уже нам впору бить себя в грудь со словами «а мы ведь предупреждали!». В конце июля, когда «Салават Юлаев» собрался под руководством нового тренера, но ещё не провёл ни одного контрольного матча, на «Чемпионате» вышла статья с названием «Профессор со словарём. Почему Вестерлунд может провалиться в России». Основные сомнения были связаны с коммуникациями между главным тренером и игроками. Эркка, ни дня не работавший за рубежом, окружил себя такими же чужими для российского хоккея помощниками, взяв в качестве мостика Николая Цулыгина.
В принципе, многое о том, что происходит внутри «Салавата Юлаева», вскрыла
У «Салавата Юлаева» немало хоккейных проблем. Прежде всего это игра в неравных составах. 18-е место по большинству и 21-е по меньшинству — это никуда не годится. Тем более что состав уфимцев позволяет собирать сбалансированные спецбригады. Мало у кого есть такой дирижёр, как Умарк. Ларсен — один из лучших защитников в лиге по игре на синей линии. Кемппайнен способен сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Для того, чтобы
Обладая всеми ресурсами, за эти месяцы Вестерлунд так и не смог выстроить то, без чего в современном хоккее невозможно добиваться результата. На слабую игру в неравных составах Эркка сам жаловался неоднократно: как после поражения от «Трактора», так и после неудачи в игре с «Амуром». На то, что юлаевцы неплохо смотрелись в игре «5 на 5» в Хельсинки, где уступили со счётом 0:2, он тоже не преминул указать. Но какой толк с «правильной» игры, если она из матча в матч не подкрепляется реализацией моментов?
Пытаясь углубиться в причины неудачного сезона «Салавата Юлаева», не удаётся обнаружить
Если обратить внимание на такой показатель, как «время в атаке», который может многое рассказать о стиле игры, то здесь у команды Вестерлунда тоже всё, в
Вчерашняя выездная игра с ЦСКА стала апофеозом апатии и безысходности, которая сквозит в игре уфимской команды.
Линус — личность творческая, подверженная перепадам и внешним воздействиям. Очевидно, что
То, что Вестерлунд почти три месяца не может подобрать ключи к хорошо знакомому игроку, как нельзя лучше говорит о причинах провального выступления «Салавата Юлаева». Умарк — не типичный
Вестерлунд не даёт команде импульса, не зажигает её. Он слишком полагается на проверенные годами методики и профессионализм игроков, хотя давно известно, что с нашими людьми такое не работает. Не случайно ведь другие