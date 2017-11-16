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11:22 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

«Трактор» подписал контракт с чемпионом мира

Евгений Рясенский заключил полноценный контракт с челябинским «Трактором».

Источник: РИА "Новости"

Одностороннее соглашение будет действовать до конца сезона, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел информации и PR хоккейного клуба.

Напомним, с 22 сентября защитник уже выступал за команду на основе просмотровых договоров. В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 30 матчей за нижнекамский «Нефтехимик», ни забросив ни одной шайбы и сделав восемь результативных передач при показателе полезности «-3» и 28 минутах штрафа.

Добавим, что Евгений Рясенский — заслуженный мастер спорта и чемпион мира 2012 года в составе сборной России.

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