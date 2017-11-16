«Трактор» подписал контракт с чемпионом мира

Одностороннее соглашение будет действовать до конца сезона, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отдел информации и PR хоккейного клуба.

Напомним, с 22 сентября защитник уже выступал за команду на основе просмотровых договоров. В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 30 матчей за нижнекамский «Нефтехимик», ни забросив ни одной шайбы и сделав восемь результативных передач при показателе полезности «-3» и 28 минутах штрафа.