Фразы и образы, с которыми беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков войдет в историю.
Матч «Амур» — СКА начнётся с минуты молчания
Игра состоится сегодня в «Платинум Арене» в 19.30.
Игра состоится сегодня в «Платинум Арене» в 19.30.
Сегодняшний поединок регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и питерским СКА начнётся с мины молчания в память о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Л-410 в аэропорту Нелькана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также во время матча будут отменены
Все билеты на игру были проданы ещё за десять дней до матча.
Напомним, что питерские армейцы — безоговорочные лидеры сезона. В активе хоккеистов 84 очка, ближайшего преследователя — ЦСКА клуб опережает на 20 очков.
Между тем, «Амур» одержал четыре победы подряд и вплотную приблизился к зоне