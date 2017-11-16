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06:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Матч «Амур» — СКА начнётся с минуты молчания

Игра состоится сегодня в «Платинум Арене» в 19.30.

Сегодняшний поединок регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и питерским СКА начнётся с мины молчания в память о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Л-410 в аэропорту Нелькана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Также во время матча будут отменены шоу-программы и другие музыкальные сопровождения.

Все билеты на игру были проданы ещё за десять дней до матча.

Напомним, что питерские армейцы — безоговорочные лидеры сезона. В активе хоккеистов 84 очка, ближайшего преследователя — ЦСКА клуб опережает на 20 очков.

Между тем, «Амур» одержал четыре победы подряд и вплотную приблизился к зоне плей-офф в конференции «Восток», всего у «Тигров» 40 очков.

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