Матч «Амур» — СКА начнётся с минуты молчания

Сегодняшний поединок регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и питерским СКА начнётся с мины молчания в память о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Л-410 в аэропорту Нелькана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Также во время матча будут отменены шоу-программы и другие музыкальные сопровождения.



Все билеты на игру были проданы ещё за десять дней до матча.



Напомним, что питерские армейцы — безоговорочные лидеры сезона. В активе хоккеистов 84 очка, ближайшего преследователя — ЦСКА клуб опережает на 20 очков.



Между тем, «Амур» одержал четыре победы подряд и вплотную приблизился к зоне плей-офф в конференции «Восток», всего у «Тигров» 40 очков.