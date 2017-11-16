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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Падение «Магнитки» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Спартак» войдёт в восьмёрку на Западе, а «Металлург» без Мозякина проиграет в Риге.

Источник: РИА "Новости"

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Динамо» (Москва)

Несмотря на то, что «Адмирал» всего один раз в своей истории обыграл москвичей, и было это не во Владивостоке, фаворитами выглядят подопечные Фредрика Стиллмана. Они дали очень хороший бой СКА, и главное, чтобы у «моряков» остались силы на противостояние с «Динамо». С той игрой, которую показали полевые хоккеисты и Иван Налимов, «Адмирал» должен обыгрывать москвичей, у которых намного больше проблем в атаке, чем у питерцев. Ставлю на то, что «Адмирал» во второй раз в своей истории и впервые на домашней площадке обыграет динамовцев.

Прогноз: победа «Адмирала».

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 13, 16.11.2017, 12:30
Амур
-СКА-

«Амур» — СКА

Проблемы СКА во Владивостоке во многом были связаны с маленькой площадкой, акклиматизацией и блестящей игрой вратаря соперников Налимова. Большинство факторов не поменяются. Акклиматизация будет ещё более тяжёлой, Метсола может так же серьёзно потащить, как и Налимов, да и с этого сезона на «Платинум-арене» тоже канадская «коробка». Тем не менее, в составе «Адмирала» больше мотивированных игроков именно на СКА. Налимов и Ткачёв в своё время пробовали там заиграть в полной мере. В «Амуре» таких людей нет. СКА должен подтверждать репутацию лидеров чемпионата и выигрывать более уверенно, чем они это сделали во Владивостоке. Сегодня я жду от них победы в основное время.

Прогноз: победа СКА.

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Минск)

Эта игра могла быть интересна тем, что против минского «Динамо» сыграл бы белорус Андрей Костицын. Но он получил тяжёлую травму и надолго выбыл. Это серьёзная проблема для «Куньлуня». Может быть, Костицын не был суперрезультативным игроком, но он был помощником Кинэна и одним из самых опытных форвардов. То, что сейчас команда может его не досчитаться — это удар по атаке. Вернувшиеся с Кубка Карьяла канадцы ещё не в полном порядке. Так что, «Куньлунь» ждёт второе поражение подряд. А минчане наоборот, одержат вторую победу подряд.

Прогноз: победа «Куньлуня».

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 13, 16.11.2017, 19:00
Северсталь
-Автомобилист-

«Северсталь» — «Автомобилист»

«Северсталь» одержала четыре победы подряд, в том числе одну из них — после перерыва. Но «Автомобилист» на сегодняшний день выглядит солиднее, чем «Трактор». Его наставник Владимир Крикунов на данный момент превосходит по регалиям Александра Гулявцева. Важно, что у него заиграли легионеры. Дуайт Кинг забил, и Паренто — новичок команды — тоже отличился. Резервов у «Автомобилиста» куда больше. Я думаю, что Коварж, который хорошо провёл первый матч после паузы в хорошем тонусе, будет максимально мотивирован во встрече против своей бывшей команды и принесёт победу гостям.

Прогноз: победа «Автомобилиста».

«Торпедо» — «Трактор»

Неудачно команды начали следующий отрезок чемпионата после паузы. Надо сказать, что «Торпедо», несмотря на нервозную обстановку вокруг клуба и задержки по зарплатам, которые были ещё не так давно, и срывы Скудры, должно дома выигрывать. В прошлом сезоне оно выиграло в двух матчах против «Трактора». Скудра где-то был хитрее и искуснее, как тренер, чем Гатиятулин. Полагаю, что сегодня эта тенденция продолжится, и «Торпедо» выиграет в основное время.

Прогноз: победа «Торпедо».

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 13, 16.11.2017, 19:30
Спартак
-Лада-

«Спартак» — «Лада»

«Спартак» сейчас находится в полном порядке. Команда и после перерыва не отступает от своей игры. Жамнов решил остаться на лавке и, похоже, это правильное решение. Казалось, что он только до перерыва будет работать с тренерским штабом, но он продолжает гнуть линию. Свенссон в матче с «Магниткой» сыграл на хорошем уровне, да и полевые игроки в очередной раз выступили результативно. И это всё притом, что легионеры не отличились, а они играли на отличном уровне до перерыва. Вряд ли «Лада» сможет что-то противопоставить нынешнему «Спартаку», тем более, в гостях.

Прогноз: победа «Спартака».

«Динамо» (Рига) — «Металлург»

Очень настораживает обстановка в магнитогорском «Металлурге». У команды сменился тренер. Виктор Козлов встал на тренерский мостик, но ничего не поменялось. Всё очевиднее становится то, что не в Илье Воробьёве были проблемы. Поражение в Москве было достаточно чувствительным. Ярко демонстрируют то, что в «Магнитке» что-то происходит, срывы Величкина на журналистов. Непотребное поведение вице-президента — это барометр состояния дел в клубе. Потеряв Мозякина, «Металлург» потерял шанс стабильно набирать очки в следующих играх. При Анкипансе рижское «Динамо» стало кусачей командой, которая перестала быть мальчиком для битья. Думаю, что Рига добьётся победы над «Магниткой в основное время, и падение уральцев продолжится.

Прогноз: победа «Динамо».

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