Матч года: в Хабаровск на битву с «Амуром» приезжает лидер регулярного чемпионата КХЛ

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

После 10-дневного перерыва хоккеисты хабаровского «Амура» начинают очередную домашнюю серию игр. Сегодня, 16 ноября, «тигры» встречаются с титулованным гостем из Санкт-Петербурга. В Хабаровск приедет обладатель Кубка Гагарина сезона 2016/17 года — питерский СКА, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Без преувеличения, клуб из Северной столицы — самый серьезный соперник для «Амура» с начала юбилейного сезона КХЛ. СКА провел 32 матча, выиграв 29 из них — в копилке петербуржцев 84 очка и безоговорочное лидерство не только в зоне «Запад», но и в общей турнирной таблице. Кроме того, игроки питерского клуба успели перед полетом на Дальний Восток выступить за сборные своих стран на Кубке Карьяла. В составе СКА лучшие бомбардиры КХЛ на сегодняшний день: Никита Гусев с 37 (15+22) очками и Илья Ковальчук с 36-ю (20+16). Кроме того, клуб принял в свои ряды центрфорварда Вадима Шипачева, который недавно вернулся из НХЛ.

За плечами у «Амура» почти две недели отдыха и ударная домашняя серия из четырех побед. «Тигры» одержали верх над лидером Восточной конференции КХЛ — казанским «Ак Барсом». Без очков из Хабаровска уехали «Салават Юлаев» и «Сочи». Лишь нижнекамскому «Нефтехимику» удалось отвоевать один балл в копилку за счет поражения в овертайме. Кроме надежного вратаря Юхи Метсолы, основной опорой «тигров» стали нападающие Олег Ли и Алексей Бывальцев. Также отличную игру показывает связка братьев Ушениных — сейчас это ударная сила хабаровчан при реализации большинства.

Статистика встреч клубов в прошлые годы говорит в пользу СКА. За последние несколько лет хабаровские хоккеисты одержали единственную победу в овертайме со счетом 2:1 — тогда матч прошел в Санкт-Петербурге. В гостях «тигры» потерпели и самое разгромное поражение от питерцев — 1:7. В Хабаровске встречи неизменно заканчивались в пользу СКА.