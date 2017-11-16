Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР
Шансы России на ЧМ-2018: прогноз футбольного эксперта и тренера
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт Ред Уингз0
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
15.11
ЦСКА3
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
15.11
Витязь1
Ак Барс4
Хоккей. КХЛ
15.11
Йокерит6
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
15.11
ЛокомотивБ3
Сочи2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
СКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
15.11
ЮграОТ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
15.11
БарысБ1
Авангард2
Все события
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
03:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ХК «Адмирал» принимает середняка Западной конференции во Владивостоке

Динамовцы занимают 8-ое место на Западе.

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» сегодня, 16 ноября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке принимает середняка Западной конференции чемпионата КХЛ «Динамо» из Москвы. Это второй матч в домашней серии «Адмирала» после перерыва на игры сборных. Начало встречи в 19.30, сообщает ИА PrimaMedia.

Динамовцы занимают 8-ое место в Западной конференции, набрав 44 очка в 32 играх. «Адмирал» после двух подряд крупных побед в предыдущем матче уступил питерскому «СКА» со счетом 0:2.

В данный момент «Моряки» занимают 12-е место на Востоке. После 30 игр, набрав 33 очка. От зоны плей-офф их отделяют 9 очков.

 Экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского наградили орденом Дружбы
«Семейная команда» Роснефти расширяет сеть партнеров
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Карпин поделился мнением о прошедших матчах сборной России
«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита»
Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников
Спорт-Экспресс
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь