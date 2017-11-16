ХК «Адмирал» принимает середняка Западной конференции во Владивостоке

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» сегодня, 16 ноября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке принимает середняка Западной конференции чемпионата КХЛ «Динамо» из Москвы. Это второй матч в домашней серии «Адмирала» после перерыва на игры сборных. Начало встречи в 19.30, сообщает ИА PrimaMedia.

Динамовцы занимают 8-ое место в Западной конференции, набрав 44 очка в 32 играх. «Адмирал» после двух подряд крупных побед в предыдущем матче уступил питерскому «СКА» со счетом 0:2.