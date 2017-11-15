«Салават» катится вниз: Вестерлунда могут уволить в любую минуту

Источник: Спорт-Экспресс

СОБРАНИЕ БЕЗ ТРЕНЕРОВ

Приехав из Братиславы, игроки уфимского клуба обратились к тренерам с просьбой отменить тренировку. Вместо этого команда собралась в неизвестном месте без Вестерлунда и его помощников и стала обсуждать, как им исправить положение. Понятно, о чем шла речь. Уфимский клуб в последних пяти матчах одержал только одну победу, уступив таким соперникам, как «Амур» и «Слован».

Обычно тренеры не идут на изменения в планах, но на этот раз хоккеистов легко отпустили. Ну, может быть, так получилось бы исправить ситуацию, может быть, разговор поможет, может быть, все поймут, что дальше так играть нельзя.

Я с некоторой опаской подходил к генеральному менеджеру «Салавата Юлаева» Леониду Вайсфельду. Но не потому, что ждал от него истерику, как от Геннадия Величкина. Нет, а что спрашивать? Почему идут неудачи?

— Не знаю, в чем дело, — Вайсфельд был мрачен. — И если бы была причина, то мы бы ее исправили. Версий сколько угодно можно придумать, только это ничего не изменит.

— А собрание игроков изменит?

— Не знаю. По мне так лучше бы они на льду играли, чем собрания проводили. При этом я никого не могу упрекнуть в том, что они как-то равнодушно относятся к работе. Говорят правильные вещи. Только результата нет.

Я все выяснял, есть ли у тренеров и руководства какой-то срок на исправление ситуации. Например, в ближайших матчах надо набрать столько-то очков. Но срока не было. Самое страшное может случиться в любую минуту, после любой игры.

ВЕСТЕРЛУНД НЕ УНЫВАЕТ

Хоккеисты говорят, что Эркка Вестерлунд все равно держится молодцом, не срывается и настоятельно просит выполнять то, что он просит. Поговаривают, что финский специалист на просьбу устроить взбучку хоккеистам, ответил, что скандал не даст абсолютного никакого результата. Может быть, на какое-то короткое время это принесет пользу, но надо же выигрывать не один матч, а много.

На «сухой» разминке игроки «Салавата Юлаева» не выглядели подваленными.

— Какую вам медаль дали за Кубок Германии? — кричу я Артему Федорову.

— Никаких, но я потом сам себе купил и ходил в ней, — ответил он.

Энвер Лисин пристально смотрел на меня.

— Вы сейчас скажете, что-нибудь смешное? — осведомился он после паузы.

— Да разве я могу смешней пошутить, чем ваш розыгрыш большинства? — бурчу в ответ.

Форварда это совсем не рассмешило.

Первый период показал, что если и была польза от собрания, то совсем не такая, какую ожидали в клубе. Ошибок у своих ворот, правда, было допущено очень мало, но при этом впереди ничего не создали. А потом уже и в защите начались провалы, но до поры до времени вратарь Андрей Кареев смотрелся очень прилично.

УФИМЦЕВ СНОВА ПОДВЕЛИ ОШИБКИ

Выпускать Кареева в такой игре было очень рискованно. Он проиграл во всех матчах, в которых выходил на лед, хотя все в клубе считают, что из семи поражений, вратарь более менее виноват только в одном. Но Бен Скривенс провел три матча на этапе Евротура в Хельсинки, затем сразу же сыграл в Братиславе против «Слована». У него просто не было сил.

— Причем, большинство наших сборников прибыли в расположении команды только в день матча против «Слована», — напомнил Вайсфельд.

Но он не оправдывался. Сейчас вообще нет смысла жаловаться. Просто надо как-то изменить ситуацию, но нужный метод еще не найден.

Игроки ЦСКА вышли на матч свежими. Последние два дня команда отдыхала и впервые собралась только утром. Может быть, против соперника без внутренних проблем у них бы возникли сложности, но не с уфимцами.

В начале второго периода Андрей Кузьменко подправил шайбу после броска Артема Сергеева, открыл счет, но игру гостей это не изменило. Они по-прежнему никак не могли устроить хоть какую-то опасную атаку, хотя вроде бросали, часто гостили в чужой зоне. Болельщики гостей, заполнившие целый сектор, ждали навала в третьем периоде, но начались грубейшие ошибки в защите, которым и славится уфимский клуб в этом сезоне. Получили вторую в свои ворота.

Ничего не получилось и надо следить за новостями. В ближайшие дни произойти может все, что угодно.