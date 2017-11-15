«Салават» катится вниз: Вестерлунда могут уволить в любую минуту
«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА в разгар кризиса, о причинах которого никто не говорит. Даже главный тренер Эркка Вестерлунд не понимает, что происходит.
«Салават Юлаев» проиграл ЦСКА в разгар кризиса, о причинах которого никто не говорит. Даже главный тренер Эркка Вестерлунд не понимает, что происходит.
СОБРАНИЕ БЕЗ ТРЕНЕРОВ
Приехав из Братиславы, игроки уфимского клуба обратились к тренерам с просьбой отменить тренировку. Вместо этого команда собралась в неизвестном месте без Вестерлунда и его помощников и стала обсуждать, как им исправить положение. Понятно, о чем шла речь. Уфимский клуб в последних пяти матчах одержал только одну победу, уступив таким соперникам, как «Амур» и «Слован».
Обычно тренеры не идут на изменения в планах, но на этот раз хоккеистов легко отпустили. Ну, может быть, так получилось бы исправить ситуацию, может быть, разговор поможет, может быть, все поймут, что дальше так играть нельзя.
Я с некоторой опаской подходил к генеральному менеджеру «Салавата Юлаева» Леониду Вайсфельду. Но не потому, что ждал от него истерику, как от Геннадия Величкина. Нет, а что спрашивать? Почему идут неудачи?
— Не знаю, в чем дело, — Вайсфельд был мрачен. — И если бы была причина, то мы бы ее исправили. Версий сколько угодно можно придумать, только это ничего не изменит.
— А собрание игроков изменит?
— Не знаю. По мне так лучше бы они на льду играли, чем собрания проводили. При этом я никого не могу упрекнуть в том, что они
Я все выяснял, есть ли у тренеров и руководства
ВЕСТЕРЛУНД НЕ УНЫВАЕТ
Хоккеисты говорят, что Эркка Вестерлунд все равно держится молодцом, не срывается и настоятельно просит выполнять то, что он просит. Поговаривают, что финский специалист на просьбу устроить взбучку хоккеистам, ответил, что скандал не даст абсолютного никакого результата. Может быть, на
На «сухой» разминке игроки «Салавата Юлаева» не выглядели подваленными.
— Какую вам медаль дали за Кубок Германии? — кричу я Артему Федорову.
— Никаких, но я потом сам себе купил и ходил в ней, — ответил он.
Энвер Лисин пристально смотрел на меня.
— Вы сейчас скажете,
— Да разве я могу смешней пошутить, чем ваш розыгрыш большинства? — бурчу в ответ.
Форварда это совсем не рассмешило.
Первый период показал, что если и была польза от собрания, то совсем не такая, какую ожидали в клубе. Ошибок у своих ворот, правда, было допущено очень мало, но при этом впереди ничего не создали. А потом уже и в защите начались провалы, но до поры до времени вратарь Андрей Кареев смотрелся очень прилично.
УФИМЦЕВ СНОВА ПОДВЕЛИ ОШИБКИ
Выпускать Кареева в такой игре было очень рискованно. Он проиграл во всех матчах, в которых выходил на лед, хотя все в клубе считают, что из семи поражений, вратарь более менее виноват только в одном. Но Бен Скривенс провел три матча на этапе Евротура в Хельсинки, затем сразу же сыграл в Братиславе против «Слована». У него просто не было сил.
— Причем, большинство наших сборников прибыли в расположении команды только в день матча против «Слована», — напомнил Вайсфельд.
Но он не оправдывался. Сейчас вообще нет смысла жаловаться. Просто надо
Игроки ЦСКА вышли на матч свежими. Последние два дня команда отдыхала и впервые собралась только утром. Может быть, против соперника без внутренних проблем у них бы возникли сложности, но не с уфимцами.
В начале второго периода Андрей Кузьменко подправил шайбу после броска Артема Сергеева, открыл счет, но игру гостей это не изменило. Они
Ничего не получилось и надо следить за новостями. В ближайшие дни произойти может все, что угодно.
Алексей ШЕВЧЕНКО из ЛДС ЦСКА.
|ЦСКА
|
3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
|Салават Юлаев
|Игорь Никитин
|Эркка Вестерлунд
|Ларс Юханссон
|Андрей Кареев
|1-й период
|12:37
|Владимир Жарков
|13:34
|Александр Логинов
|19:11
|2-й период
|23:06
|Андрей Кузьменко (М. Григоренко, А.М. Сергеев)
|Антон Бурдасов
|32:02
|35:00
|Сергей Андронов
|36:38
|Ларс Юханссон
|Теему Хартикайнен
|37:35
|3-й период
|Григорий Панин
|42:17
|42:58
|Кирилл Петров
|49:01
|Андрей Кузьменко (М. Григоренко, А. Светлаков)
|50:48
|Сергей Шумаков
|50:48
|Сергей Шумаков
|58:18
|Андрей Светлаков (А. Кузьменко)
|20
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)