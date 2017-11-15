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«Ак Барс» на выезде нанес поражение «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 15 ноя —
МОСКВА, 15 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Подольске, завершилась победой «Ак Барса» со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе казанской команды шайбы забросили Станислав Галиев (1-я минута), Альберт Яруллин (13), Артем Лукоянов (42) и Иржи Секач (57). У «Витязя» отличился Максим Афиногенов (27).
Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 ноября на выезде против московского ЦСКА. «Витязь» в этот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».
|Валерий Белов
|Зинэтула Билялетдинов
|Томи Кархунен
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Станислав Галиев (А. Ландер, И. Секач)
|00:17
|Альберт Яруллин (Я. Косов)
|12:50
|Александр Свитов
|14:35
|Денис Голубев
|18:17
|2-й период
|26:11
|Максим Афиногенов (В. Мозик, А. Никулин)
|Артем Лукоянов
|27:28
|30:13
|Максим Афиногенов
|39:22
|Игорь Головков
|Роб Клинкхаммер
|39:22
|39:36
|Сергей Гимаев
|39:36
|Сергей Гимаев
|39:36
|Сергей Гимаев
|Василий Токранов
|39:36
|Василий Токранов
|39:36
|3-й период
|Артем Лукоянов (А. Свитов)
|41:39
|47:27
|Артем Ворошило
|47:27
|Артем Ворошило
|47:27
|Артем Ворошило
|51:52
|Евгений Катичев
|51:52
|Евгений Катичев
|Денис Голубев
|54:25
|Иржи Секач (М. Глухов)
|56:28
|Александр Свитов
|59:30
|Антон Ландер
|59:30
|59:43
|Борна Рендулич
|59
|Штрафное время
|29
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)