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15 ноября, источник: Р-Спорт

«Ак Барс» на выезде нанес поражение «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты казанского «Ак Барса» на выезде нанесли поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Подольске, завершилась победой «Ак Барса» со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе казанской команды шайбы забросили Станислав Галиев (1-я минута), Альберт Яруллин (13), Артем Лукоянов (42) и Иржи Секач (57). У «Витязя» отличился Максим Афиногенов (27).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 ноября на выезде против московского ЦСКА. «Витязь» в этот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».

Витязь 1:4
(0:2, 1:0, 0:2)
Ак Барс
15.11.2017, 19:30 Зрители: 3320 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Томи Кархунен Эмиль Гарипов
1-й период
Станислав Галиев (А. Ландер, И. Секач) 00:17
Альберт Яруллин (Я. Косов) 12:50
Александр Свитов 14:35
Денис Голубев 18:17
2-й период
26:11 Максим Афиногенов (В. Мозик, А. Никулин)
Артем Лукоянов 27:28
30:13 Максим Афиногенов
39:22 Игорь Головков
Роб Клинкхаммер 39:22
39:36 Сергей Гимаев
39:36 Сергей Гимаев
39:36 Сергей Гимаев
Василий Токранов 39:36
Василий Токранов 39:36
3-й период
Артем Лукоянов (А. Свитов) 41:39
47:27 Артем Ворошило
47:27 Артем Ворошило
47:27 Артем Ворошило
51:52 Евгений Катичев
51:52 Евгений Катичев
Денис Голубев 54:25
Иржи Секач (М. Глухов) 56:28
Александр Свитов 59:30
Антон Ландер 59:30
59:43 Борна Рендулич
Статистика
59 Штрафное время 29
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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