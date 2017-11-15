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22:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» в серии буллитов победил «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» по буллитам победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Локомотива» в основное время шайбы забросили Максим Тальбо (9-я минута) и Петри Контиола (36). У «Сочи» отличились Иван Ларичев (1) и Святослав Гребенщиков (45). В серии буллитов победу ярославцам принес Стаффан Кронвалль.

В следующем матче «Локомотив» 17 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», в этот же день «Сочи» в гостях встретится с финским «Йокеритом».

Локомотив 3:2 Б
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Сочи
15.11.2017, 19:00 Зрители: 8500 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Сергей Зубов
Вратари
Александр Судницин Константин Барулин
1-й период
Иван Ларичев (П. Падакин, А. Цветков) 00:45
08:10 Максим Тальбо (Б. Козун)
Эрик О`Делл 10:48
Эрик О`Делл 15:41
19:19 Владислав Картаев
2-й период
Павел Падакин 34:48
35:23 Петри Контиола (М. Тальбо, С. Кронвалль)
Вадим Хомицкий 37:50
3-й период
Святослав Гребенщиков 44:31
Овертайм
61:03 Илья Любушкин
Серия буллитов - победный бросок
С. Кронвалль
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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