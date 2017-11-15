«Локомотив» в серии буллитов победил «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Локомотива» в основное время шайбы забросили Максим Тальбо (9-я минута) и Петри Контиола (36). У «Сочи» отличились Иван Ларичев (1) и Святослав Гребенщиков (45). В серии буллитов победу ярославцам принес Стаффан Кронвалль.