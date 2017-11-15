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«Локомотив» в серии буллитов победил «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 15 ноя —
МОСКВА, 15 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В составе «Локомотива» в основное время шайбы забросили Максим Тальбо (9-я минута) и Петри Контиола (36). У «Сочи» отличились Иван Ларичев (1) и Святослав Гребенщиков (45). В серии буллитов победу ярославцам принес Стаффан Кронвалль.
В следующем матче «Локомотив» 17 ноября примет уфимский «Салават Юлаев», в этот же день «Сочи» в гостях встретится с финским «Йокеритом».
|Дмитрий Квартальнов
|Сергей Зубов
|Александр Судницин
|Константин Барулин
|1-й период
|Иван Ларичев (П. Падакин, А. Цветков)
|00:45
|08:10
|Максим Тальбо (Б. Козун)
|Эрик О`Делл
|10:48
|Эрик О`Делл
|15:41
|19:19
|Владислав Картаев
|2-й период
|Павел Падакин
|34:48
|35:23
|Петри Контиола (М. Тальбо, С. Кронвалль)
|Вадим Хомицкий
|37:50
|3-й период
|Святослав Гребенщиков
|44:31
|Овертайм
|61:03
|Илья Любушкин
|С. Кронвалль
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)