Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Йокерит» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ, Толванен сделал дубль
МОСКВА, 15 ноя —
МОСКВА, 15 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Хельсинки, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Сами Леписте (7-я минута), Ессе Йоэнсуу (22), Эли Толванен (25, 38), Пекка Йормакка (30) и Томми Хухтала (59). У проигравших отличились Дэн Секстон (4) и Александр Авцин (15, 42).
В следующем матче КХЛ «Йокерит» 17 ноября примет «Сочи», в этот же день «Нефтехимик» в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».
|Йокерит
|
6:3
(1:2, 4:0, 1:1)
|Нефтехимик
|Юкка Ялонен
|Андрей Назаров
|Карри Рамо
|Илья Ежов 40:00 (Ан. Макаров 40:00-58:15, Ан. Макаров 58:59)
|1-й период
|Дэн Секстон (Д. Огурцов, Э. Галимов)
|03:26
|Ильдар Шиксатдаров
|04:44
|06:48
|Сами Леписто (О. Палола, Э. Толванен)
|08:07
|Томми Хухтала
|Александр Авцин (Ч. Рау, А. Нестрашил)
|14:35
|Павел Куликов
|17:12
|2-й период
|21:28
|Йессе Йоэнсуу (Э. Толванен, Й. Норман)
|24:24
|Эли Толванен (Т. Кивисте, Й. Норман)
|Ильдар Шиксатдаров
|24:56
|29:48
|Пекка Йормакка (О. Палола)
|30:56
|Петер Регин
|Андрей Нестрашил
|33:49
|Андрей Нестрашил
|33:49
|Александр Брынцев
|35:08
|37:52
|Эли Толванен (С. Леписто, О. Палола)
|39:53
|Мика Ниеми
|3-й период
|Александр Авцин (П. Куликов, А. Брынцев)
|41:56
|45:10
|Никлас Йенсен
|47:47
|Оливер Лауридсен
|58:59
|п.в.
|Томми Хухтала (К. Рамо)
|Павел Здунов
|59:46
|Овертайм
|60:00
|Оливер Лауридсен
|Илья Аркалов
|60:00
|14
|Штрафное время
|39
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)