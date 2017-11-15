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22:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Йокерит» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ, Толванен сделал дубль

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Финский «Йокерит» нанес поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Хельсинки, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Сами Леписте (7-я минута), Ессе Йоэнсуу (22), Эли Толванен (25, 38), Пекка Йормакка (30) и Томми Хухтала (59). У проигравших отличились Дэн Секстон (4) и Александр Авцин (15, 42).

В следующем матче КХЛ «Йокерит» 17 ноября примет «Сочи», в этот же день «Нефтехимик» в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».

Йокерит 6:3
(1:2, 4:0, 1:1)
Нефтехимик
15.11.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Андрей Назаров
Вратари
Карри Рамо Илья Ежов 40:00 (Ан. Макаров 40:00-58:15, Ан. Макаров 58:59)
1-й период
Дэн Секстон (Д. Огурцов, Э. Галимов) 03:26
Ильдар Шиксатдаров 04:44
06:48 Сами Леписто (О. Палола, Э. Толванен)
08:07 Томми Хухтала
Александр Авцин (Ч. Рау, А. Нестрашил) 14:35
Павел Куликов 17:12
2-й период
21:28 Йессе Йоэнсуу (Э. Толванен, Й. Норман)
24:24 Эли Толванен (Т. Кивисте, Й. Норман)
Ильдар Шиксатдаров 24:56
29:48 Пекка Йормакка (О. Палола)
30:56 Петер Регин
Андрей Нестрашил 33:49
Андрей Нестрашил 33:49
Александр Брынцев 35:08
37:52 Эли Толванен (С. Леписто, О. Палола)
39:53 Мика Ниеми
3-й период
Александр Авцин (П. Куликов, А. Брынцев) 41:56
45:10 Никлас Йенсен
47:47 Оливер Лауридсен
58:59 п.в. Томми Хухтала (К. Рамо)
Павел Здунов 59:46
Овертайм
60:00 Оливер Лауридсен
Илья Аркалов 60:00
Статистика
14 Штрафное время 39
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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