«Йокерит» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ, Толванен сделал дубль

Встреча, прошедшая в среду в Хельсинки, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 4:0, 1:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Сами Леписте (7-я минута), Ессе Йоэнсуу (22), Эли Толванен (25, 38), Пекка Йормакка (30) и Томми Хухтала (59). У проигравших отличились Дэн Секстон (4) и Александр Авцин (15, 42).