Евгений Корешков: Мы своих лидеров в обиду не дадим

— После паузы очень понравилась атмосфера на арене. Очень много болельщиков сегодня пришло поддержать нас. Верили в нас, несмотря на то, что мы проигрывали по ходу матча 0:1. Забили гол, сражались до конца. После паузы мы ещё далеки от идеальной формы. Штанги были, в овертайме выходы 2 в 1 надо было использовать. Шансы были, матч был равный, поэтому победитель выявился только в серии буллитов.

— Как на команде сказалась пауза? Ведь перед перерывом мы играли здорово, команда была на ходу. Не сказалась ли она отрицательно на команде?

— Ни в коем случае. Не было бы паузы, мы, возможно, посыпались бы. Пауза идёт только на пользу. Перезагрузились, восстановились, прибавили в силе. Очень тяжёлые тренировки были. Поэтому хочу сказать, что наша задача выиграть не один-два матча, у нас впереди очень много игр. Наша задача прибавлять от матча к матчу.

— Сегодня на буллитах увидели Лихотникова, но есть в команде хорошие буллитёры, как Жайлауов и другие. Почему же выбор пал на Лихотникова?

— Талгат давно не исполнял буллиты, а Лихотников неплохо забивал, в том же Омске на турнире забил.