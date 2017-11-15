Евгений Корешков: Мы своих лидеров в обиду не дадим
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с омским «Авангардом» — 1:2 Б.
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с омским «Авангардом» — 1:2 Б.
— После паузы очень понравилась атмосфера на арене. Очень много болельщиков сегодня пришло поддержать нас. Верили в нас, несмотря на то, что мы проигрывали по ходу матча 0:1. Забили гол, сражались до конца. После паузы мы ещё далеки от идеальной формы. Штанги были, в овертайме выходы 2 в 1 надо было использовать. Шансы были, матч был равный, поэтому победитель выявился только в серии буллитов.
— Как на команде сказалась пауза? Ведь перед перерывом мы играли здорово, команда была на ходу. Не сказалась ли она отрицательно на команде?
— Ни в коем случае. Не было бы паузы, мы, возможно, посыпались бы. Пауза идёт только на пользу. Перезагрузились, восстановились, прибавили в силе. Очень тяжёлые тренировки были. Поэтому хочу сказать, что наша задача выиграть не
— Сегодня на буллитах увидели Лихотникова, но есть в команде хорошие буллитёры, как Жайлауов и другие. Почему же выбор пал на Лихотникова?
— Талгат давно не исполнял буллиты, а Лихотников неплохо забивал, в том же Омске на турнире забил.
— Виталий Меньшиков провоцировал наших игроков. Как показалось, что команда не готова была к этому. Сауторн только через минут 15 подъехал к нему.
— Я бы не сказал так. Против грубости, конечно, хотелось бы ответить голами. В любом случае мы своих лидеров в обиду не дадим.
|Евгений Корешков
|Андрей Скабелка
|Хенрик Карлссон 63:23 (Х. Карлссон 64:17)
|Олег Шилин
|1-й период
|Кирилл Семенов
|03:24
|13:50
|Найджел Доус
|2-й период
|20:00
|Кевин Даллмэн
|Виталий Меньшиков
|20:00
|30:34
|Джордон Сауторн
|Виталий Меньшиков
|30:34
|32:17
|Константин Пушкарев
|Егор Мартынов
|39:17
|3-й период
|50:28
|Александр Липин
|Максим Чудинов (А. Петерссон)
|51:21
|55:40
|Роман Старченко (М. Семенов, Т. Жайлауов)
|К. Семенов
|13
|Штрафное время
|11
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)