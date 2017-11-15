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21:36 (мск), источник: Sports.kz

Евгений Корешков: Мы своих лидеров в обиду не дадим

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с омским «Авангардом» — 1:2 Б.

— После паузы очень понравилась атмосфера на арене. Очень много болельщиков сегодня пришло поддержать нас. Верили в нас, несмотря на то, что мы проигрывали по ходу матча 0:1. Забили гол, сражались до конца. После паузы мы ещё далеки от идеальной формы. Штанги были, в овертайме выходы 2 в 1 надо было использовать. Шансы были, матч был равный, поэтому победитель выявился только в серии буллитов.

— Как на команде сказалась пауза? Ведь перед перерывом мы играли здорово, команда была на ходу. Не сказалась ли она отрицательно на команде?
— Ни в коем случае. Не было бы паузы, мы, возможно, посыпались бы. Пауза идёт только на пользу. Перезагрузились, восстановились, прибавили в силе. Очень тяжёлые тренировки были. Поэтому хочу сказать, что наша задача выиграть не один-два матча, у нас впереди очень много игр. Наша задача прибавлять от матча к матчу.

— Сегодня на буллитах увидели Лихотникова, но есть в команде хорошие буллитёры, как Жайлауов и другие. Почему же выбор пал на Лихотникова?
— Талгат давно не исполнял буллиты, а Лихотников неплохо забивал, в том же Омске на турнире забил.

— Виталий Меньшиков провоцировал наших игроков. Как показалось, что команда не готова была к этому. Сауторн только через минут 15 подъехал к нему.
— Я бы не сказал так. Против грубости, конечно, хотелось бы ответить голами. В любом случае мы своих лидеров в обиду не дадим.

Барыс 1:2 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Авангард
15.11.2017, 16:30 Зрители: 10020 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Андрей Скабелка
Вратари
Хенрик Карлссон 63:23 (Х. Карлссон 64:17) Олег Шилин
1-й период
Кирилл Семенов 03:24
13:50 Найджел Доус
2-й период
20:00 Кевин Даллмэн
Виталий Меньшиков 20:00
30:34 Джордон Сауторн
Виталий Меньшиков 30:34
32:17 Константин Пушкарев
Егор Мартынов 39:17
3-й период
50:28 Александр Липин
Максим Чудинов (А. Петерссон) 51:21
55:40 Роман Старченко (М. Семенов, Т. Жайлауов)
Серия буллитов - победный бросок
К. Семенов
Статистика
13 Штрафное время 11
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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