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20:34 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисту сборной России Мозякину не потребуется операция из-за травмы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Травмированному нападающему «Металлурга» и сборной России по хоккею Сергею Мозякину операция не потребуется. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Металлург» со счетом 2:3 по буллитам уступил московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Мозякин получил повреждение в середине третьего периода после столкновения с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым.

«У него не очень простая травма, но и не настолько сложная, чтобы потребовалось хирургическое вмешательство. Сроки восстановления и курс лечения будут определены в ближайшее время. Не идет разговора о том, что он примет участие в ближайших матчах команды», — сказал Величкин.

В ближайших матчах «Металлург» встретится с рижским «Динамо» (16 ноября), череповецкой «Северсталью» (18 ноября) и нижнекамским «Нефтехимиком» (20 ноября).

Спартак 3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Металлург Мг
14.11.2017, 19:30 Зрители: 6007 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Виктор Козлов
Вратари
Маркус Свенссон Василий Кошечкин
1-й период
14:01 Максим Трунев
Оскар Осала (Н. Шос, А. Чибисов) 16:15
Ник Шос 18:59
2-й период
Оскар Осала 20:52
Крис Ли 21:11
28:58 Дмитрий Черных
Крис Ли 32:50
33:50 Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Хохлачев)
Сергей Мозякин (Д. Кокарев, Ян Коварж) 37:03
Евгений Тимкин 38:40
39:54
3-й период
53:10
Овертайм
64:03
Серия буллитов - победный бросок
М. Трунев
Статистика
6 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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