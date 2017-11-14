Хоккеисту сборной России Мозякину не потребуется операция из-за травмы

Во вторник «Металлург» со счетом 2:3 по буллитам уступил московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Мозякин получил повреждение в середине третьего периода после столкновения с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым.

«У него не очень простая травма, но и не настолько сложная, чтобы потребовалось хирургическое вмешательство. Сроки восстановления и курс лечения будут определены в ближайшее время. Не идет разговора о том, что он примет участие в ближайших матчах команды», — сказал Величкин.