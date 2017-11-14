Хоккеисту сборной России Мозякину не потребуется операция из-за травмы
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Травмированному нападающему «Металлурга» и сборной России по хоккею Сергею Мозякину операция не потребуется. Об этом ТАСС сообщил
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Травмированному нападающему «Металлурга» и сборной России по хоккею Сергею Мозякину операция не потребуется. Об этом ТАСС сообщил
Во вторник «Металлург» со счетом 2:3 по буллитам уступил московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Мозякин получил повреждение в середине третьего периода после столкновения с защитником
«У него не очень простая травма, но и не настолько сложная, чтобы потребовалось хирургическое вмешательство. Сроки восстановления и курс лечения будут определены в ближайшее время. Не идет разговора о том, что он примет участие в ближайших матчах команды», — сказал Величкин.
В ближайших матчах «Металлург» встретится с рижским «Динамо» (16 ноября), череповецкой «Северсталью» (18 ноября) и нижнекамским «Нефтехимиком» (20 ноября).
|Спартак
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3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|Металлург Мг
|Вадим Епанчинцев
|Виктор Козлов
|Маркус Свенссон
|Василий Кошечкин
|1-й период
|14:01
|Максим Трунев
|Оскар Осала (Н. Шос, А. Чибисов)
|16:15
|Ник Шос
|18:59
|2-й период
|Оскар Осала
|20:52
|Крис Ли
|21:11
|28:58
|Дмитрий Черных
|Крис Ли
|32:50
|33:50
|Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Хохлачев)
|Сергей Мозякин (Д. Кокарев, Ян Коварж)
|37:03
|Евгений Тимкин
|38:40
|39:54
|3-й период
|53:10
|Овертайм
|64:03
|М. Трунев
|6
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)