Фразы и образы, с которыми беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков войдет в историю.
«Сибирь» на выезде в овертайме обыграла «Югру» в матче КХЛ
Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде в овертайме обыграли
Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде в овертайме обыграли
Встреча, прошедшая в среду в
Следующий матч «Сибирь» проведет 17 ноября на выезде против омского «Авангарда». «Югра» 21 ноября проведет выездной матч с
|Анатолий Емелин
|Павел Зубов
|Александр Шарыченков
|Алексей Красиков 58:54 (А. Красиков 59:29)
|1-й период
|Александр Макаров
|05:13
|19:17
|Александр Угольников
|2-й период
|24:20
|Андрей Анкудинов
|Дмитрий Лукин
|24:20
|Патрик Закриссон
|24:35
|25:32
|Павел Варфоломеев (В-М. Савинайнен)
|28:07
|Максим Пестушко
|Артем Артемов
|35:18
|3-й период
|56:05
|Ондржей Витасек
|Александр Бергстрем (А. Сигарев, П. Закриссон)
|59:29
|Овертайм
|Александр Бергстрем (Ан. Ермаков)
|64:45
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)