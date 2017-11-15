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20:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» на выезде в овертайме обыграла «Югру» в матче КХЛ

Хоккеисты новосибирской «Сибири» на выезде в овертайме обыграли ханты-мансийскую «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Югры» шайбу забросил Павел Варфоломеев (26-я минута). У «Сибири» за 31 секунду до конца третьего периода отличился Александр Бергстрём, который затем принес победу своей команде, оформив дубль на пятой минуте овертайма.

Следующий матч «Сибирь» проведет 17 ноября на выезде против омского «Авангарда». «Югра» 21 ноября проведет выездной матч с санкт-петербургским СКА.

Югра 1:2 ОТ
(0:0, 1:0, 0:1)
Сибирь
15.11.2017, 17:00 Зрители: 2500 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Павел Зубов
Вратари
Александр Шарыченков Алексей Красиков 58:54 (А. Красиков 59:29)
1-й период
Александр Макаров 05:13
19:17 Александр Угольников
2-й период
24:20 Андрей Анкудинов
Дмитрий Лукин 24:20
Патрик Закриссон 24:35
25:32 Павел Варфоломеев (В-М. Савинайнен)
28:07 Максим Пестушко
Артем Артемов 35:18
3-й период
56:05 Ондржей Витасек
Александр Бергстрем (А. Сигарев, П. Закриссон) 59:29
Овертайм
Александр Бергстрем (Ан. Ермаков) 64:45
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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