«Сибирь» на выезде в овертайме обыграла «Югру» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе «Югры» шайбу забросил Павел Варфоломеев (26-я минута). У «Сибири» за 31 секунду до конца третьего периода отличился Александр Бергстрём, который затем принес победу своей команде, оформив дубль на пятой минуте овертайма.