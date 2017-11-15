«Авангард» прервал победную серию «Барыса»

Соперником подопечных Евгения Корешкова был омский «Авангард». Встреча прошла в Астане и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Основное время матча окончилось ничьей 1:1. Первым отличился защитник гостей Максим Чудинов на 52-й минуте в большинстве. Но на 56-й форвард хозяев Роман Старченко в равенстве сравнял счет, реализовав передачу Максима Семенова и Талгата Жайлауова.

В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось. А в серии буллитов хоккеисты «Авангарда» были точнее.

Таким образом, столичная команда, возглавляющая Восточную конференцию КХЛ, прервала победную серию, составлявшую четыре матча.