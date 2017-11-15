«Авангард» прервал победную серию «Барыса»
ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Евгения Корешкова был омский «Авангард». Встреча прошла в Астане и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Основное время матча окончилось ничьей 1:1. Первым отличился защитник гостей Максим Чудинов на 52-й минуте в большинстве. Но на 56-й форвард хозяев Роман Старченко в равенстве сравнял счет, реализовав передачу Максима Семенова и Талгата Жайлауова.
В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось. А в серии буллитов хоккеисты «Авангарда» были точнее.
Таким образом, столичная команда, возглавляющая Восточную конференцию КХЛ, прервала победную серию, составлявшую четыре матча.
Следующую игру «Барыс» проведет в Новосибирске 20-го ноября против «Сибири».
|Евгений Корешков
|Андрей Скабелка
|Хенрик Карлссон
|Олег Шилин
|1-й период
|Кирилл Семенов
|03:24
|13:50
|Найджел Доус
|2-й период
|20:00
|Кевин Даллмэн
|Виталий Меньшиков
|20:00
|30:34
|Джордон Сауторн
|Виталий Меньшиков
|30:34
|32:17
|Константин Пушкарев
|Егор Мартынов
|39:17
|3-й период
|50:28
|Александр Липин
|Максим Чудинов (А. Петерссон)
|51:21
|55:40
|Роман Старченко (М. Семенов, Т. Жайлауов)
|К. Семенов
|13
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)