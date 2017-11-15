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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Авангард» прервал победную серию «Барыса»

ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником подопечных Евгения Корешкова был омский «Авангард». Встреча прошла в Астане и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Основное время матча окончилось ничьей 1:1. Первым отличился защитник гостей Максим Чудинов на 52-й минуте в большинстве. Но на 56-й форвард хозяев Роман Старченко в равенстве сравнял счет, реализовав передачу Максима Семенова и Талгата Жайлауова.

В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось. А в серии буллитов хоккеисты «Авангарда» были точнее.

Таким образом, столичная команда, возглавляющая Восточную конференцию КХЛ, прервала победную серию, составлявшую четыре матча.

Следующую игру «Барыс» проведет в Новосибирске 20-го ноября против «Сибири».

Барыс 1:2 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Авангард
15.11.2017, 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Андрей Скабелка
Вратари
Хенрик Карлссон Олег Шилин
1-й период
Кирилл Семенов 03:24
13:50 Найджел Доус
2-й период
20:00 Кевин Даллмэн
Виталий Меньшиков 20:00
30:34 Джордон Сауторн
Виталий Меньшиков 30:34
32:17 Константин Пушкарев
Егор Мартынов 39:17
3-й период
50:28 Александр Липин
Максим Чудинов (А. Петерссон) 51:21
55:40 Роман Старченко (М. Семенов, Т. Жайлауов)
Серия буллитов - победный бросок
К. Семенов
Статистика
13 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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