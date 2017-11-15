Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Путин выполнит просьбу отца своей крестницы о переговорах с ДНР
Умер актер Виталий Шаповалов
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
16.11
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
16.11
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз8
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз6
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида ПантерзБ4
Даллас Старз3
Все события
СМИ: Святотатственный снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Лингле: Россия шокирует намного больше, чем Беларусь

Нападающий минского «Динамо» Шарль Лингле поделился воспоминаниями от жизни в Нижнем Новгороде, когда в сезоне-2010/11 он играл за «Торпедо», и отметил, что Беларусь производит более благоприятное впечатление, чем Россия.

Источник: РИА "Новости"

«Россия шокирует намного больше, чем Беларусь. Чего только стоят воспоминания о продуктовых магазинах в Нижнем Новгороде. Я привык ходить за покупками спокойно и расслабленно: кассир пробивает товар, другой сотрудник помогает укладывать покупки в сумки. Шоппинг в России больше похож на спринт: надо максимально быстро выложить продукты на ленту, затем молниеносно загрузить их в пакеты, потому что следом уже стоит нервный человек, который ждёт очереди и одним взглядом поторапливает тебя. Там никто не придерживает двери — возможно, в Минске с этим тоже есть проблемы, но, по-моему, в Нижнем с культурой похуже. Не хочу давать оценок, просто описываю ту реальность, которую увидел», — цитирует Лингле Tut.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо НН
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Определился предпоследний участник чемпионата мира — 2018
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Американцы проведут турнир для не поехавших в Россию сборных
Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Экс-руководитель «Локомотива» стал фигурантом уголовного дела
Новости
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь