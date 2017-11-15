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14:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Величкин: Когда человек в состоянии аффекта, его не стоит провоцировать. Приношу извинения

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал случившееся в микст-зоне Ледового дворца Парка легенд в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Журналисты из трех изданий после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 Б) попросили функционера прокомментировать последние результаты команды и повреждение лучшего снайпера «Магнитки» Сергея Мозякина.

— Не считаю случившееся инцидентом. Я просто прошел мимо и хотел, чтобы меня оставили в покое, — сказал Величкин. — Конечно, я приношу извинения, тем, кого обидел. После игры все на эмоциях. Журналистам надо понимать, когда человек находится в состоянии аффекта, его не стоит провоцировать и нужно относиться человечнее. Перед этим известный блогер (речь о корреспонденте «СЭ» Алексее Шевченко. — Прим. «СЭ») просто издевался над нами, а после игры последовали неприятные вопросы с издевкой.

Я уважаю деятельность журналистов и всегда нормально общался с представителями СМИ. Если мы хотим развивать хоккей, нужно всем работать сообща, а не доставать жареные факты, чтобы себя прославить. (Евгений БЕЛОУСОВ).

Напомним, по ходу третьего периода в столкновении с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым Мозякин получил травму колена, из-за которой не смог доиграть встречу.

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