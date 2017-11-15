Геннадий Величкин: Когда человек в состоянии аффекта, его не стоит провоцировать. Приношу извинения

— Не считаю случившееся инцидентом. Я просто прошел мимо и хотел, чтобы меня оставили в покое, — сказал Величкин. — Конечно, я приношу извинения, тем, кого обидел. После игры все на эмоциях. Журналистам надо понимать, когда человек находится в состоянии аффекта, его не стоит провоцировать и нужно относиться человечнее. Перед этим известный блогер (речь о корреспонденте «СЭ» Алексее Шевченко. — Прим. «СЭ») просто издевался над нами, а после игры последовали неприятные вопросы с издевкой.