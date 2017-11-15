Юханссон сыграет в воротах ХК ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым»

В последнем матче ЦСКА перед паузой на игры сборных с «Барысом» (3:5) ворота защищал Илья Сорокин, принимавший затем участие в составе сборной России в Кубке Карьяла. Матч ЦСКА — «Салават Юлаев» пройдет в среду и начнется в 19:30 мск.

«В воротах сыграет Юханссон. Что касается всего состава, то сыграют все те ребята, кто готов», — сказал тренер.

Нападающие Кирилл Капризов, Сергей Шумаков и Максим Шалунов сыграют в одном звене. В игре с «Барысом» участие принимал только Капризов, сообщил Никитин. «Тройки достаточно предсказуемы, ничего нового. В матче с “Барысом” ребятам [Шалунову, Шумакову] давали паузу перед сборной, поскольку было нереально провести четыре игры на выезде, а потом в сборной на полную мощь сыграть три матча», — подчеркнул тренер.

В национальную и олимпийскую сборные России на Кубок Карьяла и Кубок Германии соответственно было вызвано 17 игроков ЦСКА. Форвард армейцев Шалунов затем был переведен из олимпийской в национальную команду.