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13:02 (мск), источник: ТАСС

Юханссон сыграет в воротах ХК ЦСКА в матче с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ларс Юханссон сыграет в воротах ЦСКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Салаватом Юлаевым». Об этом ТАСС сообщил главный тренер армейской команды Игорь Никитин.

В последнем матче ЦСКА перед паузой на игры сборных с «Барысом» (3:5) ворота защищал Илья Сорокин, принимавший затем участие в составе сборной России в Кубке Карьяла. Матч ЦСКА — «Салават Юлаев» пройдет в среду и начнется в 19:30 мск.

«В воротах сыграет Юханссон. Что касается всего состава, то сыграют все те ребята, кто готов», — сказал тренер.

Нападающие Кирилл Капризов, Сергей Шумаков и Максим Шалунов сыграют в одном звене. В игре с «Барысом» участие принимал только Капризов, сообщил Никитин. «Тройки достаточно предсказуемы, ничего нового. В матче с “Барысом” ребятам [Шалунову, Шумакову] давали паузу перед сборной, поскольку было нереально провести четыре игры на выезде, а потом в сборной на полную мощь сыграть три матча», — подчеркнул тренер.

В национальную и олимпийскую сборные России на Кубок Карьяла и Кубок Германии соответственно было вызвано 17 игроков ЦСКА. Форвард армейцев Шалунов затем был переведен из олимпийской в национальную команду.

«Мы все сделали для ребят, чтобы они сберегли эмоции на предстоящие игры КХЛ и восстановили силы. Все ребята сыграли достаточно хорошо, на своем уровне, выделять никого бы я не стал — у каждого были свои функции», — сказал Никитин.

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