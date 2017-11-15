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11:08 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Алексеем Сопиным

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Сибирь» расстался с форвардом Алексеем Сопиным, сообщается на официальном сайте новосибирской команды.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что контракт с 30-летним игроком расторгнут по соглашению сторон.

Сопин перешел в «Сибирь» в июле из московского «Динамо», с которым он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/13. В текущем сезоне КХЛ в составе новосибирцев нападающий провел 9 игр и сделал одну результативную передачу. «Сибирь» дважды помещала Сопина в список отказов — в конце октября и начале ноября.

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