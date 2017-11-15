Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Алексеем Сопиным

Сопин перешел в «Сибирь» в июле из московского «Динамо», с которым он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/13. В текущем сезоне КХЛ в составе новосибирцев нападающий провел 9 игр и сделал одну результативную передачу. «Сибирь» дважды помещала Сопина в список отказов — в конце октября и начале ноября.