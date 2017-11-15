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09:55 (мск), источник: VN.ru

Сильнейшие хоккеисты будут биться в новом ЛДС Искитима

Пять хоккейных клубов впервые сразятся в новом ледовом дворце Искитима Новосибирской области. Это произойдет на турнире по хоккею «Кубок-300». Болельщики в нетерпении — кто будет претендовать на звание сильнейшего.

«Сибиряк», «Тальменка», «Искитим», «Кристалл» и «Маслянино» будут оспаривать звание сильнейшего на турнире по хоккею с шайбой «Кубок-300». Матчи начнутся уже завтра, 16 ноября, а 18 ноября в 12.00 состоится торжественная церемония открытия первого в Искитиме турнира по хоккею с шайбой «Кубок-300» сезона 2017−2018 годов.

В Искитиме хоккеисты раньше тренировались на открытом катке в Индустриальном микрорайоне. Это было возможно только в зимние месяцы. Возможно, сейчас, надеются болельщики искитимской команды, благодаря появившимся возможностям команда будет расти профессионально.

Это важное событие в спортивной жизни города стало возможным после завершения строительства крытого ледового дворца «Арена-300». Именно здесь развернутся хоккейные баталии.

Напомним, полтора года назад частный инвестор начал строительство ледового дворца спорта в Искитиме. Руководитель ПО «Кристалл» Виктор Голубев, который ранее построил в Искитиме бассейн, решил сделать городу подарок к 300-летнему юбилею. Именно поэтому ледовый дворец получил имя «Арена-300».

По вместимости этот крытый каток — второй в области после «Сибири». Размер катка позволяет проводить здесь соревнования любого ранга. Кроме того, здесь использованы все новейшие технологии подготовки льда. Массовые катания начались еще в сентябре и вот — первый турнир.

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