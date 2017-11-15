Хабаровский «Амур» попрощался с нападающим

В этом сезоне хоккеист провел за клуб 14 матчей, отметился двумя заброшенными шайбами. Среднее игровое время 36-летнего форварда составило 13 минут и 33 секунды, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».