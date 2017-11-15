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03:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский «Амур» попрощался с нападающим

Нападающий Олег Губин больше не будет выступать за хабаровский «Амур»: контракт расторгли по взаимному соглашению сторон.

В этом сезоне хоккеист провел за клуб 14 матчей, отметился двумя заброшенными шайбами. Среднее игровое время 36-летнего форварда составило 13 минут и 33 секунды, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».

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