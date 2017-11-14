Хоккеист «Спартака» Пепеляев принес извинения Мозякину после столкновения в матче КХЛ

«В моменте с Мозякиным, честно говоря, я не понял, что случилось. Хотел сыграть в борт, шел в тело, ничего не выставлял. Пользуясь случаем, хочу принести извинения Сергею, я не хотел нанести травму», — сказал защитник красно-белых.

«Первый период мы были быстрее, должны были открывать счет, но не получилось и еще в конце пропустили гол. Во втором периоде были моменты у обеих команд, но нам удалось забить. Ну, а третий период обе команды играли осторожно. Так получилось, что нам повезло на буллитах, вратарь выручил», — добавил игрок.