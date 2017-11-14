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23:41 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Спартака» Пепеляев принес извинения Мозякину после столкновения в матче КХЛ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба «Спартак» Алексей Пепеляев принес извинения нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину после эпизода матча, в котором игрок «Металлурга» получил повреждение. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» обыграл «Металлург» со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Мозякин получил повреждение в середине третьего периода после столкновения с Пепеляевым.

«В моменте с Мозякиным, честно говоря, я не понял, что случилось. Хотел сыграть в борт, шел в тело, ничего не выставлял. Пользуясь случаем, хочу принести извинения Сергею, я не хотел нанести травму», — сказал защитник красно-белых.

«Первый период мы были быстрее, должны были открывать счет, но не получилось и еще в конце пропустили гол. Во втором периоде были моменты у обеих команд, но нам удалось забить. Ну, а третий период обе команды играли осторожно. Так получилось, что нам повезло на буллитах, вратарь выручил», — добавил игрок.

«Спартак» в следующем матче сыграет дома с «Ладой». Встреча пройдет 16 ноября.

Спартак 3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Металлург Мг
14.11.2017, 19:30 Зрители: 6007 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Виктор Козлов
Вратари
Маркус Свенссон Василий Кошечкин
1-й период
14:01 Максим Трунев
Оскар Осала (Н. Шос, А. Чибисов) 16:15
Ник Шос 18:59
2-й период
Оскар Осала 20:52
Крис Ли 21:11
28:58 Дмитрий Черных
Крис Ли 32:50
33:50 Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Хохлачев)
Сергей Мозякин (Д. Кокарев, Ян Коварж) 37:03
Евгений Тимкин 38:40
39:54
3-й период
53:10
Овертайм
64:03
Серия буллитов - победный бросок
М. Трунев
Статистика
6 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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