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23:29 (мск), источник: Р-Спорт

Величкин обругал журналистов и предложил обратиться к арбитрам КХЛ

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин в крайне нецензурной форме отказался от общения с журналистами после матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» во вторник обыграл по буллитам «Металлург» со счетом 3:2. По ходу третьего периода лидер «Магнитки» Сергей Мозякин получил травму колена, из-за которой не смог доиграть встречу.

Величкин около раздевалки «Металлурга» в крайне нецензурной форме отказал журналистам в общении, несколько раз оскорбив представителей СМИ. Гнев вице-президента «Магнитки», по всей видимости, был вызван работой арбитров встречи. «Идите у судей спросите. Мозякина ломают, бьют в колено», — отметил Величкин, добавив после этого еще одно оскорбление в адрес журналистов и назвав их «коршунами».

Спартак 3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Металлург Мг
14.11.2017, 19:30 Зрители: 6007 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Виктор Козлов
Вратари
Маркус Свенссон Василий Кошечкин
1-й период
14:01 Максим Трунев
Оскар Осала (Н. Шос, А. Чибисов) 16:15
Ник Шос 18:59
2-й период
Оскар Осала 20:52
Крис Ли 21:11
28:58 Дмитрий Черных
Крис Ли 32:50
33:50 Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Хохлачев)
Сергей Мозякин (Д. Кокарев, Ян Коварж) 37:03
Евгений Тимкин 38:40
39:54
3-й период
53:10
Овертайм
64:03
Серия буллитов - победный бросок
М. Трунев
Статистика
6 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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