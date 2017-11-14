Величкин обругал журналистов и предложил обратиться к арбитрам КХЛ

«Спартак» во вторник обыграл по буллитам «Металлург» со счетом 3:2. По ходу третьего периода лидер «Магнитки» Сергей Мозякин получил травму колена, из-за которой не смог доиграть встречу.

Величкин около раздевалки «Металлурга» в крайне нецензурной форме отказал журналистам в общении, несколько раз оскорбив представителей СМИ. Гнев вице-президента «Магнитки», по всей видимости, был вызван работой арбитров встречи. «Идите у судей спросите. Мозякина ломают, бьют в колено», — отметил Величкин, добавив после этого еще одно оскорбление в адрес журналистов и назвав их «коршунами».