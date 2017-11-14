«Спартак» в серии буллитов победил «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 14 ноября. Московский «Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» по буллитам со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 14 ноября. Московский «Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» по буллитам со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Спартака» отличились Дмитрий Черных (29-я минута), Александр Дергачев (34), победный буллит на счету Максима Трунева. За «Металлург» шайбы забросили Оскар Осала (17), Сергей Мозякин (38), который в середине третьего периода повредил левое колено в столкновении с защитником «Спартака» Алексеем Пепеляевым и покинул площадку.
«Спартак» занимает девятое место в Западной конференции с 43 очками. «Металлург» располагается на седьмом месте в Восточной конференции с 45 очками.
В следующем матче 16 ноября «Спартак» примет тольяттинскую «Ладу», «Металлург» сыграет в гостях с рижским «Динамо».
В других матчах череповецкая «Северсталь» победила челябинский «Трактор» (3:2), екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижегородское «Торпедо» (4:2).
|Спартак
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3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
|Металлург Мг
|Вадим Епанчинцев
|Виктор Козлов
|Маркус Свенссон
|Василий Кошечкин
|1-й период
|14:01
|Максим Трунев
|Оскар Осала (Н. Шос, А. Чибисов)
|16:15
|Ник Шос
|18:59
|2-й период
|Оскар Осала
|20:52
|Крис Ли
|21:11
|28:58
|Дмитрий Черных
|Крис Ли
|32:50
|33:50
|Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Хохлачев)
|Сергей Мозякин (Д. Кокарев, Ян Коварж)
|37:03
|Евгений Тимкин
|38:40
|39:54
|3-й период
|53:10
|Овертайм
|64:03
|М. Трунев
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)