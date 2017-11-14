«Спартак» в серии буллитов победил «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

В составе «Спартака» отличились Дмитрий Черных (29-я минута), Александр Дергачев (34), победный буллит на счету Максима Трунева. За «Металлург» шайбы забросили Оскар Осала (17), Сергей Мозякин (38), который в середине третьего периода повредил левое колено в столкновении с защитником «Спартака» Алексеем Пепеляевым и покинул площадку.