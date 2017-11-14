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22:44 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в серии буллитов победил «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 14 ноября. Московский «Спартак» обыграл магнитогорский «Металлург» по буллитам со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» отличились Дмитрий Черных (29-я минута), Александр Дергачев (34), победный буллит на счету Максима Трунева. За «Металлург» шайбы забросили Оскар Осала (17), Сергей Мозякин (38), который в середине третьего периода повредил левое колено в столкновении с защитником «Спартака» Алексеем Пепеляевым и покинул площадку.

«Спартак» занимает девятое место в Западной конференции с 43 очками. «Металлург» располагается на седьмом месте в Восточной конференции с 45 очками.

В следующем матче 16 ноября «Спартак» примет тольяттинскую «Ладу», «Металлург» сыграет в гостях с рижским «Динамо».

В других матчах череповецкая «Северсталь» победила челябинский «Трактор» (3:2), екатеринбургский «Автомобилист» обыграл нижегородское «Торпедо» (4:2).

Спартак 3:2 Б
(0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Металлург Мг
14.11.2017, 19:30 Зрители: 6007 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Виктор Козлов
Вратари
Маркус Свенссон Василий Кошечкин
1-й период
14:01 Максим Трунев
Оскар Осала (Н. Шос, А. Чибисов) 16:15
Ник Шос 18:59
2-й период
Оскар Осала 20:52
Крис Ли 21:11
28:58 Дмитрий Черных
Крис Ли 32:50
33:50 Александр Дергачев (А. Пепеляев, А. Хохлачев)
Сергей Мозякин (Д. Кокарев, Ян Коварж) 37:03
Евгений Тимкин 38:40
39:54
3-й период
53:10
Овертайм
64:03
Серия буллитов - победный бросок
М. Трунев
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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