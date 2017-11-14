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21:57 (мск), источник: Р-Спорт

Форвард «Магнитки» Мозякин получил травму в матче КХЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получил травму во время матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

Мозякин получил травму колена во время столкновения с защитником «красно-белых» Алексеем Пепеляевым. Нападающий «Магнитки» ушел на скамейку, вернулся на лед в одной из пауз, но из-за боли в колене не смог продолжить встречу и ушел в раздевалку.

В данной встрече Мозякин отметился заброшенной шайбой.

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