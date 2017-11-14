Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Форвард «Магнитки» Мозякин получил травму в матче КХЛ со «Спартаком»
МОСКВА, 14 ноя —
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МОСКВА, 14 ноя —
Мозякин получил травму колена во время столкновения с защитником «красно-белых» Алексеем Пепеляевым. Нападающий «Магнитки» ушел на скамейку, вернулся на лед в одной из пауз, но
В данной встрече Мозякин отметился заброшенной шайбой.