Форвард «Магнитки» Мозякин получил травму в матче КХЛ со «Спартаком»

Мозякин получил травму колена во время столкновения с защитником «красно-белых» Алексеем Пепеляевым. Нападающий «Магнитки» ушел на скамейку, вернулся на лед в одной из пауз, но из-за боли в колене не смог продолжить встречу и ушел в раздевалку.