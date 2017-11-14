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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв челябинский «Трактор»

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» обыграла челябинский «Трактор» и одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Алексей Угаров (3-я минута), Олег Яшин (50) и Адам Мазур (55).

У гостей первую шайбу забросил Линус Виделль (28), который провел свой 300-й матч в КХЛ, также отличился Алексей Кручинин (41) после передачи Максима Якуцени, проведшего свой 500-й матч в «регулярках».

В следующем матче «Северсталь» 16 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Трактор» в тот же день сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».

Северсталь 3:2
(1:0, 0:1, 2:1)
Трактор
14.11.2017, 19:00 Зрители: 2902 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Анвар Гатиятулин
Вратари
Сергей Магарилов Павел Францоуз 58:24 (П. Францоуз 58:27-59:30)
1-й период
00:16 Дмитрий Кагарлицкий
02:06 Алексей Угаров
12:55
Линус Виделль 13:58
2-й период
Линус Виделль (Р. Гюнге) 27:26
Виталий Кравцов 30:26
Кирилл Кольцов 37:48
3-й период
40:54 Матей Странски
40:54 Матей Странски
Алексей Кручинин (М. Якуценя) 40:54
Никита Никитин 48:31
49:29 Олег Яшин (Д. Кагарлицкий)
51:17 Максим Рыбин
51:17 Максим Рыбин
Данила Губарев 51:17
Данила Губарев 51:17
54:15 Адам Мазур (А. Угаров)
Статистика
33 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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