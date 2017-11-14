«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв челябинский «Трактор»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Алексей Угаров (3-я минута), Олег Яшин (50) и Адам Мазур (55).

У гостей первую шайбу забросил Линус Виделль (28), который провел свой 300-й матч в КХЛ, также отличился Алексей Кручинин (41) после передачи Максима Якуцени, проведшего свой 500-й матч в «регулярках».