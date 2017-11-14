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«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв челябинский «Трактор»
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Алексей Угаров (3-я минута), Олег Яшин (50) и Адам Мазур (55).
У гостей первую шайбу забросил Линус Виделль (28), который провел свой 300-й матч в КХЛ, также отличился Алексей Кручинин (41) после передачи Максима Якуцени, проведшего свой 500-й матч в «регулярках».
В следующем матче «Северсталь» 16 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Трактор» в тот же день сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».
|Северсталь
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3:2
(1:0, 0:1, 2:1)
|Трактор
|Александр Гулявцев
|Анвар Гатиятулин
|Сергей Магарилов
|Павел Францоуз 58:24 (П. Францоуз 58:27-59:30)
|1-й период
|00:16
|Дмитрий Кагарлицкий
|02:06
|Алексей Угаров
|12:55
|Линус Виделль
|13:58
|2-й период
|Линус Виделль (Р. Гюнге)
|27:26
|Виталий Кравцов
|30:26
|Кирилл Кольцов
|37:48
|3-й период
|40:54
|Матей Странски
|40:54
|Матей Странски
|Алексей Кручинин (М. Якуценя)
|40:54
|Никита Никитин
|48:31
|49:29
|Олег Яшин (Д. Кагарлицкий)
|51:17
|Максим Рыбин
|51:17
|Максим Рыбин
|Данила Губарев
|51:17
|Данила Губарев
|51:17
|54:15
|Адам Мазур (А. Угаров)
|33
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)