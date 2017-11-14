Казахстанец включен в число лучших возрастных игроков в истории КХЛ
Сайт KHL.ru рассказал о лучших возрастных игроках в истории лиги.
Сайт KHL.ru рассказал о лучших возрастных игроках в истории лиги.
Вместе с Алексеем Кудашовым, Максимом Соколовым, Сергеем Гусевым, Сандисом Озолиньшем, Крисом Саймоном, Вяеславом Козловым, Олегом Петровым, Сергеем Федоровым, Домиником Гашеком и Вяеславом Фетисовым в список вошел Александр Корешков.
«В незапамятные времена, ещё до того как Сергей Мозякин переписал все клубные рекорды “Магнитки”, героями магнитогорского хоккея были братья Корешковы. Вместе с ними уральцы выиграли не одно золото Суперлиги. Однако родились Евгений и Александр в Казахстане. Там же они решили провести и последние годы своей карьеры. Но если нынешний главный тренер “Барыса” успел поиграть только в родном
Александр Корешков был единственным 40-летним игроком в дебютном сезоне КХЛ. Будучи самым возрастным хоккеистом “Барыса”, он застал молодого Талгата Жайлауова, ещё мало кому известного Кевина Даллмэна, а также Тревора Летовски — канадца, который возглавляет сейчас сборную лиги Онтарио на молодёжной суперсерии.