Казахстанец включен в число лучших возрастных игроков в истории КХЛ

«В незапамятные времена, ещё до того как Сергей Мозякин переписал все клубные рекорды “Магнитки”, героями магнитогорского хоккея были братья Корешковы. Вместе с ними уральцы выиграли не одно золото Суперлиги. Однако родились Евгений и Александр в Казахстане. Там же они решили провести и последние годы своей карьеры. Но если нынешний главный тренер “Барыса” успел поиграть только в родном Усть-Каменогорске, завершив карьеру в 37 лет, то его брат пошёл дальше.



Александр Корешков был единственным 40-летним игроком в дебютном сезоне КХЛ. Будучи самым возрастным хоккеистом “Барыса”, он застал молодого Талгата Жайлауова, ещё мало кому известного Кевина Даллмэна, а также Тревора Летовски — канадца, который возглавляет сейчас сборную лиги Онтарио на молодёжной суперсерии. Корешков-старший отыграл в КХЛ два сезона, набрав в общей сложности 28 очков», — пишет СМИ.