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18:13 (мск), источник: Прессбол

КХЛ. Евгений Лисовец, Александр Китаров и Никита Устиненко не отправились с минским «Динамо» в выездное турне

14 ноября игроки минского «Динамо» взяли курс на аэропорт, откуда вылетели в Шанхай.

Источник: РИА "Новости"

В выездном составе значатся 24 человека:

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вратари — Михаил Карнаухов, Константин Козловский, Юнас Энрот;
защитники — Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич;
нападающие — Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.

Как отмечает клубная пресс-служба, помимо Евгения Лисовца, в турне по медицинским показаниям не смог отправиться Александр Китаров, который получил повреждение во вчерашнем матче с «Ак Барсом».

Кроме того, накануне в «Динамо-Молодечно» был командирован защитник Никита Устиненко, а в обратном направлении проследовал нападающий Данила Карабань.

По ходу этой выездной серии «зубры» встретятся с «Куньлунем» (16 ноября, 14.30), «Адмиралом» (18 ноября, 10.00) и «Амуром» (20 ноября, 12.30).

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