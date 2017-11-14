КХЛ. Евгений Лисовец, Александр Китаров и Никита Устиненко не отправились с минским «Динамо» в выездное турне
14 ноября игроки минского «Динамо» взяли курс на аэропорт, откуда вылетели в Шанхай.
14 ноября игроки минского «Динамо» взяли курс на аэропорт, откуда вылетели в Шанхай.
В выездном составе значатся 24 человека:
вратари — Михаил Карнаухов, Константин Козловский, Юнас Энрот;
защитники —
нападающие — Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.
Как отмечает клубная
Кроме того, накануне в «Динамо-Молодечно» был командирован защитник Никита Устиненко, а в обратном направлении проследовал нападающий Данила Карабань.
По ходу этой выездной серии «зубры» встретятся с «Куньлунем» (16 ноября, 14.30), «Адмиралом» (18 ноября, 10.00) и «Амуром» (20 ноября, 12.30).