Кожевников: В «Салавате» 3-й год происходит что-то непонятное, значит, дело в руководстве

Источник: РИА "Новости"

«В «Салавате» уже третий год что-то непонятное происходит. Команда очень хорошая, но ещё раз показали, что проблемы есть.

Запас очков у них пока есть. Может быть, под нагрузкой сейчас. Трудно сказать, но явно что-то происходит. Коллектив солидный. По набору игроков — четвёртая-пятая, как и в прошлом году, а игры по-прежнему нет. Значит, что-то в руководстве, надо менять что-то.