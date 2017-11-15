Кожевников: В «Салавате» 3-й год происходит что-то непонятное, значит, дело в руководстве
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблемах «Салавата Юлаева», который проиграл четыре из последних пяти матчей.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблемах «Салавата Юлаева», который проиграл четыре из последних пяти матчей.
«В «Салавате» уже третий год
Запас очков у них пока есть. Может быть, под нагрузкой сейчас. Трудно сказать, но явно
Уфа и в прошлом сезоне, и в этом ошиблась с вратарями. Но в нынешних поражениям Скривенс ни при чём, там защита плохо играет. Вроде бы тренер — специалист по обороне, как все говорили перед сезоном. Неудачный эксперимент. Давно говорил, что этот эксперимент с финнами неудачный на длинный отрезок. Хоть 10 человек приглашать, толку никакого, команды нет, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.