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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Кожевников: В «Салавате» 3-й год происходит что-то непонятное, значит, дело в руководстве

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблемах «Салавата Юлаева», который проиграл четыре из последних пяти матчей.

Источник: РИА "Новости"

«В «Салавате» уже третий год что-то непонятное происходит. Команда очень хорошая, но ещё раз показали, что проблемы есть.

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Запас очков у них пока есть. Может быть, под нагрузкой сейчас. Трудно сказать, но явно что-то происходит. Коллектив солидный. По набору игроков — четвёртая-пятая, как и в прошлом году, а игры по-прежнему нет. Значит, что-то в руководстве, надо менять что-то.

Уфа и в прошлом сезоне, и в этом ошиблась с вратарями. Но в нынешних поражениям Скривенс ни при чём, там защита плохо играет. Вроде бы тренер — специалист по обороне, как все говорили перед сезоном. Неудачный эксперимент. Давно говорил, что этот эксперимент с финнами неудачный на длинный отрезок. Хоть 10 человек приглашать, толку никакого, команды нет, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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