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14:16 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Захарчук получил травму в игре с минским «Динамо»

КАЗАНЬ, 14 ноя — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист «Ак Барса» Степан Захарчук получил повреждение в игре чемпионата КХЛ с минским «Динамо», его участие в ближайших матчах пока под вопросом, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе казанского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Защитник провел меньше трех минут в матче с минским «Динамо» (1:4), который состоялся в понедельник. В следующем матче казанцы на выезде сыграют с подмосковным «Витязем» в среду. В списке травмированных «Ак Барса» уже находятся нападающие Джастин Азеведо и Андрей Попов.

«В игре с минским “Динамо” Степан Захарчук получил повреждение, которое не позволило ему завершить матч. Сегодня пройдет дополнительное медицинское обследование, после которого будет принято решение о его возможном участии в ближайших матчах», — сказали в пресс-службе «Ак Барса».

Захарчук в текущем сезоне сделал две результативные передачи в 11 матчах.

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