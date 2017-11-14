Хоккеист «Ак Барса» Захарчук получил травму в игре с минским «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Защитник провел меньше трех минут в матче с минским «Динамо» (1:4), который состоялся в понедельник. В следующем матче казанцы на выезде сыграют с подмосковным «Витязем» в среду. В списке травмированных «Ак Барса» уже находятся нападающие Джастин Азеведо и Андрей Попов.

«В игре с минским “Динамо” Степан Захарчук получил повреждение, которое не позволило ему завершить матч. Сегодня пройдет дополнительное медицинское обследование, после которого будет принято решение о его возможном участии в ближайших матчах», — сказали в пресс-службе «Ак Барса».